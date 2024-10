Fallout 76 een week lang gratis beschikbaar

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Jolien Bijgewerkt op 23 oktober 2024 ×

Om te vieren dat het vandaag Fallout Day is, biedt Bethesda Fallout 76 als gratis te spelen titel aan van 22 tot 29 oktober 2024. Dit jaarlijkse evenement herdenkt het begin van de Grote Oorlog in het Fallout-universum en veel fans verwachten spannende updates voor zowel Fallout 76 als de franchise, zoals nieuws over Fallout 5 of het volgende seizoen van de Fallout TV-show.

De evolutie van Fallout 76

Fallout 76 is veel veranderd sinds de lancering, toen het met gemengde reacties werd ontvangen. De focus op multiplayer vervreemdde aanvankelijk sommige fans omdat Fallout van oudsher een singleplayer-spel is. Na verloop van tijd introduceerde Bethesda echter verschillende verbeteringen en uitbreidingen die beter werden ontvangen door de fans. Als gevolg daarvan staan veel spelers nu positiever tegenover Fallout 76. Fans gaan graag op verkenning in het post-apocalyptische Appalachia, waar ze basissen kunnen bouwen en samen kunnen spelen. Maar er zijn nog steeds veel mysteries te ontrafelen, vooral met meer content in het verschiet.

De gratis week is geen nieuw concept voor Fallout 76, want het is in het verleden al met succes toegepast. Toen seizoen 1 van de Fallout TV-show in première ging, bood Bethesda een soortgelijke free-to-play week aan, wat zorgde voor een recordaantal spelers op Steam. Dit succes toonde aan dat veel spelers nog steeds staan te popelen om in de wereld van Fallout 76 te duiken, vooral als ze op een eenvoudige manier toegang krijgen tot de game.

Controverses rondom Fallout 76

Ondanks de positievere ontvangst van de game in de afgelopen maanden, is niet alles van een leien dakje gegaan. Fallout 76 heeft de nodige controverses gekend. Zo zou Bethesda zonder toestemming fan-art hebben gebruikt, wat tot discussies over intellectuele eigendomsrechten binnen de Fallout-community heeft geleid. Daarnaast hebben technische problemen tijdens recente updates voor frustratie gezorgd onder de spelers. De laatste grote update, Milepost Zero, dwong spelers om het hele spel opnieuw te downloaden in een poging om de totale bestandsgrootte van het spel te verkleinen. Deze onverwachte vereiste werd door veel fans als een ongemak ervaren.

Verwachtingen voor de toekomst

Fans hebben de opkomende update Gleaming Depths met veel enthousiasme ontvangen, maar sommige spelers blijven voorzichtig vanwege eerdere blunders. Fans hopen dat Bethesda de huidige twijfels zal aanpakken en een spannende roadmap voor de toekomst van Fallout 76 zal leveren. Nu Season 17 sommige spelers heeft teleurgesteld, geeft Fallout Day de studio de kans om een sterke indruk te maken en mogelijk het vertrouwen in de game te herstellen.

Naast nieuws over Fallout 76 hopen fans ook op meer informatie over de langverwachte Fallout 5. Hoewel Bethesda nog geen officiële aankondigingen heeft gedaan, wordt Fallout Day gezien als de perfecte gelegenheid om het volgende grote deel in de franchise te teasen. Daarnaast zijn spelers benieuwd naar updates over de Fallout TV-show en wordt er gespeculeerd over de releasedatum van seizoen 2.

Of deze free-to-play week net zo’n succes wordt als eerdere evenementen valt nog af te wachten. De combinatie van Fallout Day, de introductie van nieuwe content en mogelijk grote aankondigingen heeft de Fallout-community echter erg enthousiast gemaakt. Wat voor nieuws er ook wordt onthuld, spelers zullen tijdens de gratis week genoeg te ontdekken hebben in Appalachia. Met de toekomst van Fallout 76 en de franchise als geheel op het spel, heeft Bethesda een unieke kans om zowel oude fans als nieuwkomers voor zich te winnen.

Bron: Gamerant

Afbeelding: Met dank aan Fallout Bethesda