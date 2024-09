Epic Games Store maakt volgende twee gratis games bekend

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 13 september 2024 ×

13 september 2024 Bijgewerkt op:

De Epic Games Store heeft officieel bekendgemaakt welke twee gratis games vanaf donderdag 19 september om 10:00 uur CT beschikbaar zullen zijn voor gebruikers: TOEM en The Last Stand: Aftermath.

Terwijl je wacht op deze nieuwe gratis games, kunnen spelers nog steeds de huidige titels gratis uitproberen. Momenteel kan je in de Epic Games Store de volgende gratis games spelen:

Rugrats: Adventures in Gameland

Super Crazy Rhythm Castle

Deze spellen blijven een week lang gratis in de Epic Games Store en eindigen op donderdag 19 september om 10:00 uur CT. Dan worden ze vervangen door TOEM en The Last Stand: Aftermath. Deze twee nieuwe games blijven dan nog een week gratis, tot 26 september, wanneer een nieuw paar games hun plaats zal innemen, hoewel de titels voor 26 september nog niet bekend zijn gemaakt.

Welke gratis games kun je in september 2024 in de Epic Games Store spelen?

Rugrats: Adventures in Gameland (12 september – 19 september) Super Crazy Rhythm Castle (12 september – 19 september) TOEM (19 september – 26 september) The Last Stand: Aftermath (19 september – 26 september)

Terwijl Rugrats: Adventures in Gameland overwegend negatieve recensies heeft gekregen en Super Crazy Rhythm Castle gemengde reacties, zijn de aankomende gratis games, TOEM en The Last Stand: Aftermath, veel beter ontvangen. TOEM heeft een indrukwekkende algemene beoordeling van 80 en The Last Stand: Aftermath scoort een degelijke 78, waardoor het twee van de best beoordeelde gratis games zijn die dit jaar zijn toegevoegd aan de Epic Games Store.

Voor degenen die niet bekend zijn met de aankomende titels: TOEM is een charmant fotografieavontuur waarin spelers een camera gebruiken om puzzels op te lossen en verschillende NPC’s te helpen, met een unieke zwart-witstijl en een ontspannen sfeer. The Last Stand: Aftermath is een singleplayer roguelite zombiespel.

Zorg ervoor dat je deze games claimt nu ze nog gratis zijn en blijf op de hoogte van de volgende Epic Games Store giveaways!

Bronnen: Epic Games Store Game Rant

Afbeelding: Met dank aan Epic Games Store