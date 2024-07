Download gratis Xbox spellen: Beperkte aanbieding tot 31 juli

Xbox brengt de game gemeenschap in beroering met een aanbod dat moeilijk te weerstaan is.

Tot 31 juli openen ze voor iedereen de deuren naar een wereld van gratis downloads. Amazon Game’s nieuwste fantasy MMO komt naar de Xbox Series X/S consoles en is nu gratis te downloaden!



Bijna drie jaar na de PC release komt New World: Aeternum komt later dit jaar eindelijk naar de Xbox Series X/S en PlayStation 5.



Het Xbox spel New World: Aeternum Closed Beta is nu beschikbaar voor Xbox Insiders. Amazon Games heeft onthuld dat leden van het Xbox Insider-programma nu toegang hebben tot de closed beta test.



Volgens Microsoft loopt de beta test tot 31 juli om 12 uur EST en kunnen Xbox Insiders in ondersteunde regio’s (Noord-Amerika en Europa) toegang krijgen door de volgende stappen uit te voeren:

Start de Xbox Insider Hub op je Xbox Series X/S console Ga naar Previews > New World: Aeternum Selecteer ‘Meedoen’. Je wordt dan doorverwezen naar de Xbox store waar je de closed beta versie van New World: Aeternum kunt downloaden.

Een RPG vol met actie!

New World: Aeternum is een actie-RPG die zich afspeelt op het bovennatuurlijke eiland Aeternum in de schemering van de Age of Exploration. Er valt veel te ontdekken, waaronder eindeloze mogelijkheden om te vechten, foerageren en smeden als schipbreukeling. Spelers kunnen ook het uiterlijk en de vaardigheden van hun personage volledig aanpassen met toegang tot zwaarden, wapens en tovenarij.



Gratis spelen is mogelijk tot woensdag 31 juli en bevat cross-play met spelers op PlayStation 5. Het spel is alleen beschikbaar in bepaalde regio’s, dus alleen Noord-Amerikaanse spelers in de VS en Canada en Europese spelers in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk kunnen meedoen.



Momenteel zijn de MMORPG-recensies over het spel gemengd op Steam, waarbij spelers beweren dat het spel na een jaar uit is. De release op de console kan het spel echter nieuw leven inblazen!

Bronnen: Gaming Bible X