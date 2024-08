Deze langverwachte PS5-games komen dit jaar nog uit

De komende weken komt een uitstekende reeks nieuwe PS5-games uit, met Star Wars Outlaws als een van de eerste games. Lees hier wat je de komende maanden gaat spelen!

Releasedata nieuwe PS5-games

Van vervolgen waar we reikhalzend hebben naar uitgekeken tot gloednieuwe avonturen, de line-up heeft voor elk wat wils:

Augustus:

SteamWorld Heist 2 – 8 augustus (PC, PS5, PS4, XSX|S, Xbox, Switch)

Black Myth: Wukong – 20 augustus (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Concord – 23 augustus 2024 (PS5, PC)

Star Wars Outlaws – 30 augustus 2024 (PS5, XSX|S, PC)

September:

Harry Potter: Quidditch Champions – 3 september 2024 (PS5, PS4, XSX|S, Xbox, PC, Switch)

Stalker 2: Heart of Chernobyl – 5 september (XSX|X, PS5, PC)

Astro Bot – 6 september 2024 (PS5)

Funko Fusion – 13 september (PC, Switch, PS5, PS4, XSX|S, Xbox)

Oktober:

Silent Hill 2 Remake – 8 oktober 2024 (PS5, PC)

Diablo IV: Vessel of Hatred – 8 oktober (PS5, PS4, XSX|S, Xbox, PC)

Dragon Ball Sparkling! Zero – 11 oktober 2024 (PS5, XSX|S, PC)

Sonic X Shadow Generations – 25 oktober 2024 (PS5, PS4, XSX|S, Xbox, PC)

Black Ops 6 – 25 oktober 2024 (PS5, PS4, XSX|S, Xbox, PC)

Life Is Strange: Double Exposure – 29 oktober 2024 (PS5, PS4, XSX|S, Xbox, PC)

November:

Slitterhead – 8 november 2024 (PS5, PS4, XSX|S, Xbox, PC)

Assassin’s Creed Shadows – 12 november 2024 (PS5, PC, XSX|S)

December (moet nog worden aangekondigd)

Naast deze geplande releases zijn titels als Final Fantasy VII Rebirth, GTA 6, F1 Manager, Assassin’s Creed: Codename Hexe en Tekken 8 nog niet bevestigd, maar ze zouden volgens de Playstationforums in december 2024 of begin 2025 onze kant op kunnen komen. We kunnen gerust zeggen dat het een geweldige tijd is om een PS5-bezitter te zijn, met een aantal van de grootste games gepland voor de rest van dit jaar en tot in 2025.

Bronnen: PlayStation Tech Radar