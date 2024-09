Deze 10 games verlaten PS Plus binnenkort 

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 17 september 2024 ×

17 september 2024 Bijgewerkt op:

Sony heeft aangekondigd dat 10 games binnenkort de abonnementsdienst PlayStation Plus (PS Plus) zullen verlaten. Deze games staan in de sectie “Laatste kans om te spelen”, wat aangeeft dat ze binnenkort worden verwijderd. Het gaat om de volgende games:

Ultra Street Fighter 4 Gotham Knights LittleBigPlanet 3 Dragon Quest XI S Dragon Quest Builders 2 Dragon Quest Builders Dragon Quest Heroes 2 Dragon Quest Heroes Toukiden: Kiwami The Evil Within

Een opvallende titel is LittleBigPlanet 3, een PlayStation exclusive uitgegeven door Sony Interactive Entertainment. Een andere onverwachte afvaller is The Evil Within, een survival horror-game die een ideale keuze voor Halloween had kunnen zijn. Hoewel veel mensen de consistentie van maker Shinji Mikami prijzen, lijkt het erop dat de game het niveau van eerdere werken als Vanquish niet haalt.

Terwijl deze tien spellen verdwijnen, kunnen PS Plus-abonnees zich deze maand verheugen op een paar nieuwe toevoegingen. Vanaf 17 september krijgen spelers toegang tot titels als:

The Plucky Squire (PS5)

Under The Waves (PS4, PS5)

Night in the Woods (PS4, PS5)

Chernobylite (PS4, PS5)

Wild Card Football (PS4, PS5)

Space Engineers (PS4, PS5)

Road 96 (PS4, PS5)

Ben 10 (PS4)

Far Cry 5 (PS4)

Het verdwijnen van deze 10 games uit PS Plus toont aan dat de bibliotheek van het platform continu in verandering is en moedigt spelers aan om te profiteren van deze titels voor het te laat is. Hoewel het altijd teleurstellend is om geliefde games te zien vertrekken, opent het de deur voor nieuwe, spannende titels, waardoor er altijd iets nieuws te vinden is voor PS-gamers!

Bron: Euro Gamer

Afbeelding: Met dank aan het officiële YouTubekanaal van Playstation