Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 6 september 2024 ×

6 september 2024 Bijgewerkt op:

EA heeft officieel bevestigd dat het uitbreidingspakket van De Sims 4 genaamd “Leven en Dood” net op tijd voor Halloween uitkomt. Dit langverwachte pakket, dat zich richt op thema’s als leven en dood, is verkrijgbaar vanaf 31 oktober. Dit is echter niet de enige content voor De Sims 4 dit najaar. Spelers kunnen zich ook verheugen op nieuwe kits en een gratis in-game evenement in de weken voorafgaand aan Halloween.

In een korte video roadmap, gedeeld door Maxis en EA, werd een serie tarotkaarten omgedraaid die elk details onthulden van aankomende content voor de game. Deze roadmap, die wordt omschreven als “het seizoen van Wordt Vervolgd”, biedt een blik op een reeks nieuwe content die tussen september en december 2024 zal verschijnen.

Lees hier wat er in de video werd bekendgemaakt:

De Beeldige Babykamer Kit en de Kunstatelier Kit worden beide uitgebracht op 19 september. Deze kits bieden nieuwe voorwerpen en functies die ontworpen zijn om de creativiteit en het gezinsleven in De Sims 4 te verbeteren.

worden beide uitgebracht op 19 september. Deze kits bieden nieuwe voorwerpen en functies die ontworpen zijn om de creativiteit en het gezinsleven in De Sims 4 te verbeteren. Heins Hulpjes-beloningsevenement , een gratis in-game evenement voor alle spelers, begint op 24 september. Dit evenement is beschikbaar voor iedereen met het basisspel en biedt spelers speciale in-game beloningen.

, een gratis in-game evenement voor alle spelers, begint op 24 september. Dit evenement is beschikbaar voor iedereen met het basisspel en biedt spelers speciale in-game beloningen. Op 3 oktober krijgen fans een eerste gedetailleerde blik op het uitbreidingspakket Leven en Dood .

. Tot slot zal het uitbreidingspakket De Sims 4 Leven en Dood officieel uitkomen op 31 oktober, net op tijd voor Halloween.

Houd je ogen open voor meer updates

Hoewel het uitbreidingspakket Leven en Dood de belangrijkste release is, heeft EA laten doorschemeren dat het aankomende seizoen nog meer verrassingen zal bevatten, met extra details die de komende weken zullen worden onthuld. Dit nieuwe seizoen loopt tot december 2024, dus spelers kunnen een constante stroom van updates verwachten.

Voorlopig kunnen spelers die op zoek zijn naar nieuwe content genieten van het onlangs uitgebrachte uitbreidingspakket Stapelverliefd, en wie nieuwsgierig is naar wat er nog allemaal aan zit te komen, kan de video roadmap bekijken die Maxis en EA hebben uitgebracht.

Het aankomende seizoen “Wordt vervolgd” belooft veel leuks voor de fans van De Sims 4.

Bronnen: Game Spot Games Radar

Afbeelding: Met dank aan het Ea.com