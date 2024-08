De 5 beste gratis games van 2024

In dit artikel zetten we de top 5 gratis games van 2024 op een rijtje, met een breed scala aan titels waarvan je kunt genieten zonder geld uit te geven. Of je nu op zoek bent naar een competitief spel om met vrienden te spelen of een meer ontspannen spel om op je gemak van te genieten, we hebben aan alles gedacht. Onze selectie gratis games kun je ook op verschillende platforms spelen, of je nu een Nintendo Switch, Xbox of PS5 hebt, er is voor ieder wat wils.

1. Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone is een battle royale-spel dat je gratis kunt spelen. De game werd ontwikkeld door Infinity Ward en Raven Software en uitgegeven door Activision. Warzone werd uitgebracht in maart 2020 en werd al snel een opvallende verschijning in de Call of Duty-franchise. Dit spel biedt namelijk grootschalige wedstrijden op een enorme, steeds veranderende kaart waaraan 150 spelers kunnen deelnemen. Spelers kunnen het alleen of in teams tegen elkaar opnemen met als doel de laatste overlevende te zijn. In hun strijd kunnen ze gebruikmaken van een breed scala aan wapens, voertuigen en uitrusting. De snelle actie, spannende omgevingen en integratie met andere Call of Duty-titels hebben Warzone populair gemaakt bij zowel gelegenheidsspelers als competitieve spelers. Deze game is beschikbaar voor PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One en pc en kan door iedereen worden gespeeld.

2. Counter-Strike 2

Na het langdurige succes van Counter-Strike: Global Offense heeft Valve een vliegende start gemaakt met het vervolg, Counter-Strike 2, een van de beste gratis games op Steam. De opvolger van CS:GO kent betere graphics, verbeterde gameplaymechanieken en bijgewerkte kaarten. Het spel behoudt de kenmerkende tactische, teamgebaseerde first-person shooter-gameplay, waarin spelers strategische gevechten aangaan als Terrorists (terroristen) of Counter-Terrorists (de antiterreureenheid). In dit competitieve first-person shooter-spel moet je tactisch spelen om als team zones te beschermen en bommen te plaatsen. Beschikbaar voor pc via Steam.

3. Apex Legends

Apex Legends is een gratis te spelen battle royale-spel ontwikkeld door Respawn Entertainment en uitgegeven door Electronic Arts. De game werd uitgebracht in februari 2019 en won snel aan populariteit door de unieke mix van snelle actie en tactische gameplay. Apex Legends speelt zich af in het futuristische universum van Titanfall en bevat een divers aanbod van “Legends”, elk met verschillende vaardigheden die strategische diepte aan het spel toevoegen. Spelers vormen teams van drie en nemen het op tegen andere teams om als laatste overeind te blijven op een dynamisch, steeds kleiner wordend speelveld. Apex Legends staat bekend om zijn soepele bewegingsmechanica, innovatieve pingsysteem en boeiende verhaal. Het is een belangrijke speler geworden in het battle royale-genre en is beschikbaar voor PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, pc, Nintendo Switch, iOS en Android.

4. Fall Guys

In Fall Guys van Mediatonic neem je het op tegen honderd andere spelers om elke ronde andere uitdagingen aan te gaan, waarbij de langzaamste van de groepen telkens wordt uitgeschakeld. Het is een van de beste gratis games op de PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en pc omdat je het heel eenvoudig kunt spelen.

5. Forge of Empires

Als je graag steden bouwt en grondstoffen beheert, dan is Forge of Empires een van de beste gratis videospellen om te spelen. In dit strategiespel kun je langzaam een rijk opbouwen en het zien evolueren door verschillende tijdsperioden heen. Je krijgt ook de keuze om samen te werken met of te vechten tegen andere spelers. Dit spel is beschikbaar voor pc, iOS en Android en is een aanrader voor iedereen die houdt van strategische games!

Je merkt het, er is voor iedere soort gamer wel een spel dat je gratis kunt spelen. Deze topgames laten niet alleen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie en design zien, maar bieden ook boeiende ervaringen die spelers het hele jaar door bezighouden.

