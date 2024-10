Online casino zonder Cruks: Alles wat je moet weten 2024

Geschreven door Jolien Gecontroleerd door Bram Bijgewerkt op 30 oktober 2024 ×

Deze tekst bevat affiliate links en we kunnen een commissie ontvangen op de verwijzingen naar derden. De partners die worden aanbevolen op deze site worden altijd getest en veilig bevonden door onze Expert Community

Wat is een casino zonder Cruks? Een no Cruks casino is een goksite waar je speelt zonder dat het Cruks register geraadpleegd wordt. Nederlandse casino’s met een Nederlandse licentie van de Kansspelautoriteit (Ksa), zijn verplicht hun spelers te controleren op de vermelding in het Cruks register. Behalve die controle hebben deze goksites met Nederlandse vergunning nog wel meer beperkingen. Je kunt dus stellen dat online goksites zonder Cruks, casino’s zijn die je veel meer vrijheid bieden.

Definitie en functie van het centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks)

Het Cruks is een database waarin spelers met gokmoeilijkheden worden opgenomen. Dat kun je vrijwillig doen, maar kan je ook opgelegd worden als blijkt dat je een afwijkend speelgedrag vertoont. Dat kan gebeuren door iemand uit je omgeving die merkt dat je het moeilijk hebt met gokken. Maar ook de legale Nederlandse casino’s hebben hierover een meldingsplicht.

De database werd opgericht in 2021 door de Ksa, en werd actief toen de eerste goksites met Ksa licentie de deuren openden. Het zou een tool worden die spelers tegen zichzelf moet beschermen bij problemen bij het verantwoord gokken. De database legt je voor een bepaalde tijd een gokstop op.

Met welke online casino’s werkt Cruks?

Alleen online casino’s die een vergunning hebben bij de Ksa kunnen met het Cruks samenwerken. Speel je bij buitenlandse casino’s met een licentie van een internationale of buitenlandse gokautoriteit, zul je daar niet kunnen gecontroleerd worden. Dus ook al sta je in het Cruks, zul je hier wel kunnen aanmelden en spelen.

Hoelang word je in het Cruks vermeld en kun je vervoegd uitschrijven?

Meld je jezelf aan bij het Cruks, is dat voor een minimale periode van 6 maanden. Tijdens deze periode is het ook onmogelijk om je vroeger te laten uitschrijven. Ben je bijvoorbeeld ingeschreven voor 2 jaar, moet je de eerste 6 maanden altijd uitzitten. Na die periode kun je vragen om uit het Cruks register geschrapt te worden. De maximale inschrijvingsduur is 99 jaar, of beter gezegd levenslang.

Wanneer je onterecht bent opgenomen in het Cruks register kun je hier bezwaar tegen aantekenen. We kunnen je wel verklappen dat dit geen eenvoudige procedure is. Dit loopt per briefwisseling via de juridische dienst van de Ksa. Je moet je bezwaar staven met voldoende bewijzen, en de hele afhandeling kan lange tijd in beslag nemen.

Wat gebeurt er als je in het Cruks register vermeld wordt?

Zodra je in de database vermeld wordt, kun je niet langer spelen bij gokbedrijven die over een vergunning van de Ksa beschikken. Dat geldt voor de goksites met Cruks registratie, maar ook voor alle fysieke casino’s en speelhallen in Nederland. Bij de online casino’s met Cruks registratie zul je geen account kunnen aanmaken, bij de fysieke casino’s en speelhallen zal je de toegang geweigerd worden. Heb je al een online account bij een van de Cruks casino’s en word je later ingeschreven, zul je geen inzetten meer kunnen plaatsen bij die Cruks casino’s.

Waarom kiezen voor een no Cruks casino?

Er zijn verschillende redenen waarom spelers kiezen voor casino’s zonder Cruks. We geven de voornaamste hieronder weer.

Je bent opgenomen in het Cruks : Zodra je in het Cruks vermeld wordt, kun je niet langer spelen bij gokbedrijven in Nederland. Speel je internationaal, kun je wel nog gokken. Denk er wel aan dat je vaak om een goede reden in het Cruks staat. Ga bij jezelf dan eerst na of je het aankunt om je aan de regels van het verantwoord gokken te houden.

: Zodra je in het Cruks vermeld wordt, kun je niet langer spelen bij gokbedrijven in Nederland. Speel je internationaal, kun je wel nog gokken. Denk er wel aan dat je vaak om een goede reden in het Cruks staat. Ga bij jezelf dan eerst na of je het aankunt om je aan de regels van het verantwoord gokken te houden. Je wil spellen spelen die bij legale Nederlandse casino’s verboden zijn : Sommige casinospellen en bepaalde spelmechanieken zijn verboden in Nederlandse Cruks casino’s. Er is zelfs sprake dat in de toekomst slots zullen verboden worden. Wie toch deze games wil spelen, moet onvermijdelijk kiezen voor de no Cruks casino’s.

: Sommige casinospellen en bepaalde spelmechanieken zijn verboden in Nederlandse Cruks casino’s. Er is zelfs sprake dat in de toekomst slots zullen verboden worden. Wie toch deze games wil spelen, moet onvermijdelijk kiezen voor de no Cruks casino’s. Je vindt de speellimieten bij het Cruks casino te laag : In het Cruks casino is je speellimiet beperkt tot € 700 per maand. Ben je jonger dan 24 jaar zelfs tot € 300 per maand. Wil je zonder complicaties over meer budget beschikken zul je voor internationale casino’s zonder Cruks moeten gaan.

: In het Cruks casino is je speellimiet beperkt tot € 700 per maand. Ben je jonger dan 24 jaar zelfs tot € 300 per maand. Wil je zonder complicaties over meer budget beschikken zul je voor internationale casino’s zonder Cruks moeten gaan. Je wil genieten van een onbeperkt bonusaanbod: In tegenstelling tot het Cruks casino, hebben buitenlandse casino’s zonder Cruks geen beperkingen wat betreft de bonussen. Wie een hoge bonus wil hebben, of wil spelen met cashback bonussen, zal automatisch voor een no Cruks casino kiezen.

Voordelen en nadelen van gokken zonder Cruks

Om je te helpen een beter overzicht te krijgen, hebben we de voordelen en uiteraard ook de nadelen van gokken zonder Cruks naast elkaar gezet. Op die manier kun je als speler zelf uitmaken of de sterke kanten het halen tegen de wat zwakkere eigenschappen van een online casino zonder Cruks.

Voordelen van een Casino Zonder Cruks Je kunt spelen, ook al sta je in het Cruks vermeld. Het is mogelijk om vereenvoudigd aan te melden. Compleet spelaanbod zonder beperkingen. Anonimiteit is mogelijk. Uitgebreider en aantrekkelijker bonuspakket, waaronder de cashback bonussen. Er zijn veel meer no Cruks casino’s dan legale casino’s in Nederland. Alle betaalmethoden zijn toegelaten, ook cryptomunten Nadelen van een Casino Zonder Cruks Je kunt geen bescherming van het Cruks krijgen. Er is geen ondersteuning van de Ksa. De klantenservice is bijna nooit in het Nederlands.

Vergelijking: Online casino zonder Cruks vs. casino met Cruks

We hebben een tabel gemaakt waar we het online casino zonder Cruks vergelijken met een goksite waar Cruks legaal aangeboden wordt. We doorlopen ook de risico’s die er eventueel kunnen zijn als je kiest voor online casino’s zonder Cruks.

Verschillen in verificatie en spelopties

Kenmerk Casino’s zonder Cruks Casino’s met Cruks Volledige aanmeldingsprocedure Vereenvoudigd aanmelden is mogelijk Ja, verplicht Spelaanbod Uitgebreid zonder beperkingen Geen Virtual Sports, niet alle spelproviders toegelaten Autoplay Ja Niet toegelaten Bonus koop functie Ja Niet toegelaten Belasting op gokken Ja, zelf te regelen Door het casino betaald Betaalmethoden Alle mogelijke betaalmethoden Anonieme betaalmethoden helemaal verboden Crypto Ja Helemaal verboden Cruks bescherming Niet mogelijk Verplicht Cashback bonus Is zeker mogelijk Verboden Bonussen Hogere bonussen mogelijk Relatief lage bonussen Klantenservice Ja, maar niet vaak in het Nederlands Ja, verplicht in het Nederlands Anonimiteit Kan redelijk tot helemaal anoniem gokken Anonimiteit absoluut verboden

Risico’s en veiligheidsmaatregelen

Het grootste risico als je speelt bij een casino zonder Cruks is dat je niet op de gokstop van de Ksa kunt rekenen. Voor spelers die zich niet kunnen houden aan de afspraken van verantwoord spelen is dat een nadeel. De strenge regels van de Nederlandse Kansspelautoriteit kunnen in dat geval hulp bieden.

Aan de andere kant is dat voor spelers die zichzelf in de hand hebben dan weer geen enkel probleem. Zij hoeven geen gebruik te maken van de Cruks registratie. En wat meer is, de betere internationale goksites hebben zelf een uitsluitingsprogramma. Dus ook hier kun je kiezen om indien nodig een gokpauze in te lassen. De regels hierbij zijn meestal minder streng dan bij casino’s met Cruks registratie.

Spelaanbod in een Casino Zonder Cruks

De belangrijkste reden waarom je bij een no Cruks casino aanmeldt is het aanbod van de spannende en boeiende casinospellen. En bij deze casino’s zonder Cruks zijn er wat dat betreft geen beperkingen. Alle games en alle spelmechanieken zijn hier toegelaten. Toch als je speelt bij goksites met een degelijke vergunning van bijvoorbeeld de Malta Gaming Authority of de Kahnawake Gaming Commission.

Populaire slots en jackpots

De spellen die je het meeste aantreft zijn de slotspellen. Het is eerder de regel dan de uitzondering dat er enkele duizenden games in de spellobby van het casino zonder Cruks zijn. Al zijn er wel wat verschillende genres bij deze slotspellen, de basis is bij allemaal gelijk. Ze zijn oorspronkelijk gebaseerd op de gokkasten op het land.

Het is ook bij deze videospelletjes de bedoeling om een aantal gelijke symbolen op de juiste plaats van de rollen te laten landen. Je kunt als speler niet veel meer doen dan je inzet plaatsen, op de startknop duwen en het resultaat afwachten. Maar de omkadering van deze elektronische gokkasten kan wel erg verschillen.

Klassieke fruitkasten : Dit zijn de slots die nog het meeste bij de gokkasten op het land aansluiten. Het zijn erg eenvoudige spellen zonder speciale functies of mogelijkheden. Ze worden vaak in een vintage jasje gestopt om het nostalgisch gevoel van de arcade uit de jaren 80 op te roepen.

: Dit zijn de slots die nog het meeste bij de gokkasten op het land aansluiten. Het zijn erg eenvoudige spellen zonder speciale functies of mogelijkheden. Ze worden vaak in een vintage jasje gestopt om het nostalgisch gevoel van de arcade uit de jaren 80 op te roepen. Videoslots : Dit zijn de slotspellen die de gamers meer zullen boeien. Ze hebben meerdere rollen en rijen, of werken via een clusterprincipe. Deze slots hebben bonusrondes en andere speciale functies, om het spelverloop meer afwisselend te laten verlopen. Het zijn de gokkasten met thema’s en verhaallijnen. Avontuur, Klassieke Oudheid en bekende films zijn populaire inspiratiebronnen voor de makers van deze slots.

: Dit zijn de slotspellen die de gamers meer zullen boeien. Ze hebben meerdere rollen en rijen, of werken via een clusterprincipe. Deze slots hebben bonusrondes en andere speciale functies, om het spelverloop meer afwisselend te laten verlopen. Het zijn de gokkasten met thema’s en verhaallijnen. Avontuur, Klassieke Oudheid en bekende films zijn populaire inspiratiebronnen voor de makers van deze slots. Jackpotspellen: Dit zijn spellen die op de eerste plaats als een gewoon slot functioneren. Maar hier is een extra voorzien. Ze zijn uitgerust met een jackpot. Dat is een hoge hoofdprijs die willekeurig of door het landen van bepaalde symbolen kan geactiveerd worden. Er zijn twee verschillende mogelijkheden:

De interne jackpot: Dit is een jackpot die in het spel is ingebouwd. Het gaat over een vast bedrag dat kan vallen volgens de regels van de betreffende slot.

De progressieve jackpot: Dit zijn de jackpots die samengesteld worden met een deeltje van iedere inzet die op het spel geplaatst wordt. Het zijn deze spellen die de enorme bedragen kunnen uitkeren. Het record staat op meer dan € 38 miljoen, in december 2023 gewonnen met WowPot, een spel van Games Global.

Klassieke tafelspellen

Spelers die wel eens in de speelzaal van een echt casino binnenlopen, weten wat de tafelspellen zijn. Het zijn de spellen die geleid worden door echte croupiers en dealers. In de lobby van het casino zonder Cruks worden ze gespeeld op videospellen. Dit zijn de meest gebruikelijke:

Roulette : Bij dit casinospel laat de croupier een balletje spinnen in een wiel met genummerde vakjes. Spelers kunnen op de overeenkomstige genummerde vakken van de speeltafel hun inzetten plaatsen. Het vakje met het nummer waar het balletje stilvalt, duidt de winnaar aan.

: Bij dit casinospel laat de croupier een balletje spinnen in een wiel met genummerde vakjes. Spelers kunnen op de overeenkomstige genummerde vakken van de speeltafel hun inzetten plaatsen. Het vakje met het nummer waar het balletje stilvalt, duidt de winnaar aan. Blackjack : Dit is het meest gespeelde tafelspel. Daar zijn verschillende redenen voor. Op de eerste plaats is het erg herkenbaar. Blackjack is de casino-uitvoering van het bekende kaartspelletje eenentwintigen. De basisregels zijn door bijna iedereen gekend. Daarnaast geeft het spel een spelersvoordeel tot 99%. Dat zorgt dat bij blackjack de spelers langer van hun budget kunnen genieten, wat gelijk ook de mogelijke winstkansen vergroot.

: Dit is het meest gespeelde tafelspel. Daar zijn verschillende redenen voor. Op de eerste plaats is het erg herkenbaar. Blackjack is de casino-uitvoering van het bekende kaartspelletje eenentwintigen. De basisregels zijn door bijna iedereen gekend. Daarnaast geeft het spel een spelersvoordeel tot 99%. Dat zorgt dat bij blackjack de spelers langer van hun budget kunnen genieten, wat gelijk ook de mogelijke winstkansen vergroot. Baccarat : Ook dit is een populair kaartspel. Anders dan bij blackjack speel je hier niet naar 21 punten, maar naar 9. En wat het spel extra interessant maakt, is dat je niet alleen op je eigen hand wedt. Je kunt ook inzetten op het spel van de bank of op dat van een andere speler.

: Ook dit is een populair kaartspel. Anders dan bij blackjack speel je hier niet naar 21 punten, maar naar 9. En wat het spel extra interessant maakt, is dat je niet alleen op je eigen hand wedt. Je kunt ook inzetten op het spel van de bank of op dat van een andere speler. Dobbelen: Er werd al gedobbeld door de Romeinse soldaten op veldtocht. En nu 2000 jaar later is het nog steeds een spannend casinospel. Er zijn vooral twee varianten die veel gespeeld worden. Craps, het Amerikaanse dobbelspel dat je ook vaak in films kunt zien. En sic bo, een spel dat zijn oorsprong in Azië vond, maar ook in onze contreien erg populair is.

Poker

Poker is eigenlijk ook een tafelspel. Maar het is een toch wat apart casinospel. Terwijl de andere spellen vooral van het geluk afhangen, zijn bij poker ook je vaardigheden erg belangrijk. Het is wellicht het moeilijkste spel dat je in het casino kunt spelen. De spelregels onder de knie krijgen is een noodzaak voor je aan de pokertafel geld gaat inzetten. In de casino’s zonder Cruks kun je op drie verschillende manieren poker spelen:

Videopoker : Dat doe je net als de tafelspellen hierboven op videospelletjes in de lobby van het casino zonder Cruks.

: Dat doe je net als de tafelspellen hierboven op videospelletjes in de lobby van het casino zonder Cruks. Live poker : Bij live poker speel je tegen de dealer in het live casino.

: Bij live poker speel je tegen de dealer in het live casino. Pokerroom: Dit is het echte pokerspel. Hier speel je niet tegen een computer of de dealer, maar tegen echte tegenstanders. Helemaal zoals het spel bedoeld is. Houd wel in de gaten dat niet ieder casino zonder Cruks over een pokerroom beschikt. De andere twee manieren zul je bijna overal kunnen spelen.

Crash games

Een wat nieuwere manier van spelen zijn de crash games, ook wel instant games genoemd. Het zijn erg eenvoudige spelletjes die erg vlug gaan. Het begon met Aviator van Spribe, maar ondertussen hebben de casino’s zonder Cruks tientallen van deze spannende gokspelletjes in de lobby.

Live casino spellen

Liefhebbers van het echte fysieke casino zullen graag de spellen in het live casino willen uitproberen. Je speelt er de klassieke tafelspellen geleid door dealers en croupiers, net als in het echte casino op het land. Het leuke is dat de spelproviders aan verschillende van die klassieke tafelspellen een leuke twist hebben gegeven. Zo is Lightning Roulette van Evolution Gaming een van de meest gespeelde live casinospellen.

Verder zie je in de live afdeling van het casino zonder Cruks de live shows. Dat zijn casinospellen exclusief ontworpen voor het online casino. De eersten werden gebaseerd op bekende televisiespellen, zoals Het Rad van Fortuin en Hoger Lager. Ondertussen zijn er liveshows die inspiratie vonden in bordspelen zoals Monopoly. De laatste nieuwe ontwikkeling zijn shows die de live-uitvoering zijn van bekende slotspellen.

Sportwedden

In het beter no Cruks casino kun je ook aan sportwedden doen. Met hetzelfde account kun je dan casinospellen spelen en gelijk ook op tientallen verschillende sporten weddenschappen plaatsen. Een geweldig sportsbook zal ook altijd een aantal populaire e sports aanbieden.

Betrouwbaarheid en veiligheid van casino’s zonder Cruks Voor onze medewerkers staat veiligheid op de eerste plaats. Een casino zonder Cruks mag nog zoveel troeven hebben, als de veiligheid niet gegarandeerd wordt, kan dat casino zonder Cruks niet aanbevolen worden. Daarnaast moet je zelf ook zorgen dat je het veilig houdt. Gokvergunningen en regulering van de casino’s zonder Cruks Casino’s zonder Cruks die niet over een gokvergunning beschikken kun je beter vermijden. Je hebt in dat geval niets om op terug te vallen als er wat misgaat. Er zijn heel veel verschillende gokvergunningen, maar er zijn er toch maar enkele die we je echt kunnen aanraden om te gokken zonder Cruks. Er zijn lokale vergunningen zoals die van het Verenigd Koninkrijk en België. Die bieden een stevige bescherming, maar hebben ook wel wat beperkingen. Daarnaast zijn er een aantal internationale gokautoriteiten die de perfecte balans tussen veiligheid en plezier bij het spelen bij een casino zonder Cruks bieden. Een casino zonder Cruks met een buitenlandse licentie van deze autoriteiten vertelt je dat je bij een degelijk casino kunt gaan gokken.

De Malta Gaming Authority

De MGA is een van de meest gerespecteerde gokautoriteiten ter wereld. Spelers die een nieuw online casino zonder Cruks uitkiezen zullen vaak de voorkeur geven aan een goksite met vergunning van Malta.

De vergunning van Curaçao

Wat verder van ons ligt het eiland Curaçao, een deel van ons eigen Nederlands Koninkrijk, maar met autonoom bestuur. Online casino’s zonder Cruks gaan graag voor deze vergunning. Ze is minder duur dan die van Malta, en ze wordt sneller afgeleverd.

De Gibraltar Licensing Authority (GLA)

Een van de oudste gokautoriteiten is die van Gibraltar, een Britse enclave in het zuiden van Spanje. Gibraltar is aantrekkelijk voor de gokbedrijven omwille van het gunstig belastingklimaat voor gokactiviteiten.

De Kahnawake Gaming Commission

Kahnawake is een autonoom gebied in Canada. Het levert vergunningen voor online casino’s zonder Cruks wereldwijd. Deze gokautoriteit staat er bekend om dat de veiligheid van de spelers voor hen de absolute prioriteit is.

Tips voor veilig spelen

Je speelt bij een zonder Cruks casino, dat betekent dat je zelf de risico’s van overmatig gokken moet voorkomen. Dat lukt je zeker als je onze tips naleest, en je er dan later ook aan houdt.

1. Maak je vertrouwd met de regels rond verantwoord gokken Lees hier op onze site de regels die je moet volgen als je op de correcte manier wil spelen bij een casino zonder Cruks. Je budget goed beheren en alleen spelen als je geen andere belangrijke zaken te doen hebt, zijn de vuistregels. 2. Onderzoek of je limieten kunt instellen In de beste online casino’s zonder Cruks kun je zelf je stortingslimieten instellen. Bij de Nederlandse casino’s die Cruks bieden, is dat verplicht. Bij de online casino’s zonder Cruks is het vaak een optie, waar je dan ook maar beter gebruik van maakt. 3. Gebruik indien mogelijk een afkoelingsperiode Bij de beste casino’s zonder Cruks waar je limieten instellen mogelijk is, kun je ook vaak voor een afkoelingsperiode gaan. Dat betekent dat de verhoging van je limieten niet onmiddellijk ingaan. Dat is om impulsief gokgedrag tegen te gaan. 4. Realitychecks zijn een goede tool Een realitycheck geeft je een pop-up als je limieten bijna bereikt zijn. Je weet dan dat je bijna aan het einde van je budget zit. Dit kan je helpen om je strategie bij het inzetten aan te passen. 5. De zelfuitsluiting als ultiem middel Ben je toch over de schreef gegaan, dan heeft de beste goksite zonder Cruks toch nog een valscherm voor je. De beste casino’s zonder Cruks bieden namelijk een programma voor zelfuitsluiting. Activeer je dat, dan kun je gedurende een bepaalde periode niet meer spelen. Op die manier bieden online casino’s zonder Cruks ook de mogelijkheid om een gokstop in te lassen, net zoals bij het gereguleerd gokken in Nederlandse casino’s.

Bonussen in no Cruks casino’s

We hebben al enkele keren vernoemd dat een online casino zonder Cruks je een beter bonus welkomstpakket en andere aantrekkelijke bonussen kan bieden dan een Ksa-casino. Die bonussen kun je in allerlei vormen aangeboden krijgen.

Welkomstbonussen

Het eerste wat je ziet als je bij de online casino’s zonder Cruks landt, zijn de aantrekkelijke welkomstbonussen. Deze aantrekkelijke bonussen kun je meestal scoren na je eerste storting. Soms is het een bonuspakket dat uit verschillende stortingen bestaat. In dat geval zul je de totale waarde van de bonus kunnen opstrijken nadat je ook enkele latere stortingen uitvoerde. Dit noemen we de reload bonussen.

Gratis spins (Free spins)

Voor liefhebbers van slotspellen in het online casino zonder Cruks, zijn de free spins aantrekkelijke bonussen. Het zijn speelbeurten die je op het door het casino zonder Cruks aangewezen gokkasten mag inzetten. Iedere free spin heeft een bepaalde waarde, dat is ook het bedrag van de inzet met een gratis spin.

Cashback bonus

Een bonus die niet toegelaten is door de Ksa, is de aantrekkelijke cashback bonus. In de online casino’s zonder Cruks zie je deze promotie steeds vaker. Je krijgt dan na een afgesproken periode een percentage van je verliezen terugbetaald en soms is dat zelfs van al je geplaatste inzetten.

VIP-bonus

Nog een bonus die je bij legale Nederlandse goksites niet aantreft, is de VIP-bonus. Dit zijn erg hoge bonussen, vaak enkele duizenden euro’s. Omdat er in de Ksa casino’s erg lage limieten gelden, kun je daar nooit een storting uitvoeren om een bonus van die omvang te claimen. Houd er wel rekening mee dat oom een bonus van die omvang rond te spelen je wel heel wat inzetten zult moeten plaatsen.

Bonus zonder storten

Wanneer je online casino zonder Cruks je een bonus zonder storten aanbiedt, betekent dat dat je dan een extra krijgt zonder dat je zelf wat moet doen. Een account aanmaken is vaak al genoeg om de promotie te kunnen claimen. De bedragen of het aantal free spins aan de bonus verbonden zijn meestal aan de lage kant. Maar je kunt er wel het casino zonder Cruks mee ontdekken zonder dat je eerst geld moet storten.

Beschikbare betaalmethoden in casino’s zonder Cruks

Net als bij de bonussen, heb je bij online casino’s zonder Cruks geen beperking op de betaalopties die je kunt aangeboden krijgen. Het gaat vooral over de anonieme betaalmethoden die in legale goksites in Nederland niet kunnen. Cryptomunten, fysieke voorafbetaalde kaarten en bepaalde e-wallets kun je daar nooit gebruiken. Dat kan internationaal in de online casino’s zonder Cruks dan weer wel.

iDEAL en andere instant banking opties

Wat je vlug merkt bij het online casino zonder Cruks is dat bij de betaalmethoden bankoverschrijving bijna altijd mogelijk is. Al moet wel gezegd worden dat voor online betalingen, zoals in de casino’s zonder Cruks er eerder naar een instant methode wordt gegrepen. iDEAL is voor ons de meest voor de hand liggende. Al moeten we wel opmerken dat je die niet zo erg vaak aantreft in het casino zonder Cruks.

Je zult eerder de mogelijkheid hebben om je betaalverkeer te regelen met Volt, Klarna of Trustly. Die laatste is zelfs de grondlegger van het vereenvoudigd aanmelden in het instant casino zonder Cruks. Meer daarover in onze bespreking over het Pay’n Play casino. Wie liever voor achteraf betalen gaat, zal dan weer eerder bij de betaalmethoden Visa of Mastercard kiezen.

Mobiele betalingen zoals Apple Pay en Google Pay

Er gaat vandaag de dag niemand de deur uit zonder zijn mobiele telefoon. Daar hebben Apple en Google handig gebruik van gemaakt om apps te ontwikkelen waarmee je direct van je telefoon betalingen kunt uitvoeren. Je download die apps bij respectievelijk de Apple Store of bij Google Play. Je kunt al je kaarten aan deze app van Apple Pay of Google Pay koppelen en je stortingen bij het online casino zonder Cruks uitvoeren.

Crypto valuta als betaalmethode

Wat nieuwere alternatieve betaalmethoden zijn de cryptomunten. Bijna ieder nieuw online casino zonder Cruks biedt deze munten aan. Je kunt er anoniem mee betalen, en de waarde van de crypto’s zijn wereldwijd gelijk. Je hebt dus nooit commissies op wisselkoersen. Bitcoin is de bekendste, maar ethereum, ripple en doge kun je ook in de meeste crypto casino’s zonder Cruks gebruiken.

E-wallets zoals Neteller en Skrill

Er zijn verschillende betaalmethoden die je als e-wallets kunt gebruiken. Neteller, Skrill en PayPal zijn de bekendste in Nederland. Bij deze betaalmethode zet je geld op je e-wallet account. Met dat saldo kun je dan stortingen uitvoeren bij je favoriete casino zonder Cruks.

Kun je Cruks omzeilen? Wanneer je bij legale Nederlandse casino’s speelt, is het niet mogelijk om het Cruks te omzeilen. Tijdens de beginperiode konden spelers met een dubbele nationaliteit nog door de mazen van het net glippen. Ondertussen zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd, waardoor dit niet meer mogelijk is. Je moet dus altijd voor een buitenlands casino zonder Cruks kiezen als je het Cruks om welke reden ook wil omzeilen. Doe dat dus met de nodige voorzichtigheid, en volg de adviezen van onze eigen iGaming experts. Volgens de letter van de Nederlandse wet ga je dan illegaal spelen. Het is echter ook zo dat wanneer je bij dergelijke casino’s speelt, niet vervolgd wordt door de Ksa.

Tips voor het Kiezen van een Casino Zonder Cruks

Je bent nu ondertussen ook een expert wat betreft de online casino’s zonder Cruks. Je weet dus ook dat zonder Cruks spelen beter correct gebeurt. We sluiten daarom graag af met enkele tips die je kunnen helpen om de juiste casino’s zonder Cruks uit te kiezen. Het zijn ook deze elementen die onze medewerkers nakijken voor ze een casino zonder Cruks in de lijst met aanbevolen goksites een plaats geven.

Licentiecontrole en betrouwbaarheid

Zoals gezegd moet je grootste bezorgdheid altijd zijn of het casino zonder Cruks betrouwbaar is. Kijk na of de verbinding van en naar de site versleuteld is. Dat kun je controleren in de adresbalk van je casino zonder Cruks. De URL van de goksite zal dan voorafgegaan worden door een gesloten slotje.

Op de tweede plaats moet er een degelijke gokvergunning zijn. Casino’s zonder Cruks kunnen nooit geselecteerd worden voor de lijst van beste online casino’s zonder Cruks als die vergunning niet in orde is. Je kunt op de site van het casino ontdekken via het logo van de gokautoriteit, welke vergunning de goksite heeft. De beste online casino’s zullen ook logo’s hebben van onafhankelijke controleorganisaties zoals eCOGRA. Dan weet je ook meteen dat eerlijk spel gegarandeerd wordt.

Spelaanbod en softwareleveranciers

Een uitgebreid spelaanbod is altijd meegenomen. Maar het is nog belangrijker dat de casino’s zonder Cruks over een gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod beschikken. Dat kan alleen als er de medewerking van de beste spelproviders is. Pragmatic Play, NetEnt en Play’n Go zouden eigenlijk in geen enkel casino zonder Cruks mogen ontbreken. De spellen van Evolution Gaming en Pragmatic Play Live verwacht je in ieder live casino.

Klantbeoordelingen en ervaringen

Zowel over de beste online casino’s zonder Cruks als over de minst gewaardeerde casino’s zonder Cruks kun je reviews lezen op het internet. Trustpilot heeft een aparte pagina alleen over casino’s zonder Cruks en de legale Nederlandse goksites. Als een bepaalde klacht regelmatig vernoemd wordt is dat vaak een aanduiding dat dit ook wel echt een probleem is bij die goksite.

Conclusie: Is een casino zonder Cruks geschikt voor jou?

Wanneer je in het Cruks geregistreerd staat, kun je bij geen enkel gokbedrijf dat door de Ksa gereguleerd wordt spelen. Ga je dus het Cruks omzeilen om die reden, dan raden we je grote voorzichtigheid aan. Doe je het om van de vele voordelen van het casino zonder Cruks registratie te genieten kunnen we het alleen maar aanraden.

Maar wat ook je motivatie is, kies de juiste site om bij te gaan gokken. De beste casino’s zonder Cruks vind je hier op onze site. Deze online casino’s zijn allemaal gewikt en gewogen voor we ze aan onze lezers aanbevelen.

Veelgestelde vragen over casino’s zonder Cruks

We verzamelden nog enkele vragen die regelmatig gesteld worden over het casino zonder Cruks.