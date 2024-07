Call of Duty: Modern Warfare 3 nu beschikbaar op Xbox Game Pass

Call of Duty Modern Warfare 3 is nu beschikbaar op Xbox! Het is de eerste Call of Duty-game die naar Microsofts abonnementsdienst komt en zal beschikbaar zijn op Game Pass voor Xbox consoles, PC Game Pass en Game Pass Ultimate. Dit is de eerste keer dat een Call of Duty-titel beschikbaar is als onderdeel van Xbox Game Pass na de afronding van Microsofts overname van ontwikkelaar Activision Blizzard eind vorig jaar. Call of Duty: Modern Warfare 3 was een van de best verkochte videogames van 2023 en is met gemak een van de belangrijkste nieuwe toevoegingen aan de Xbox Game Pass-bibliotheek tot nu toe.



Abonnees kunnen de volledige game spelen, inclusief de singleplayer-campagne, de coöperatieve open-wereld zombies-modus en alle multiplayer-content. Het bedrijf is ook van plan om het volgende deel in de serie, Call of Duty: Black Ops 6, beschikbaar te maken voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees wanneer het op 24 oktober lanceert.

Maar tegen welke prijs?

Microsoft heeft onlangs abonnement verhogingen aangekondigd waardoor de prijs van een maand Xbox Game Pass Ultimate is gestegen van $16,99 naar $19,99. Er wordt ook een nieuw Xbox Game Pass Standard level geïntroduceerd, die $14,99 gaat kosten. Dit level biedt geen toegang tot de nieuwste ‘day one’-releases, zoals Call of Duty: Black Ops 6.

Er is geen manier om met zekerheid te zeggen of de prijsverhoging het gevolg is van het toevoegen van Call of Duty-games aan de service, maar het lijkt zeer aannemelijk dat Microsoft van plan is om zoveel mogelijk geld te verdienen van degenen die staan te popelen om Black Ops 6 te spelen om zo de impact van eventuele omzetderving van de abonnementen op de lagere niveaus te beperken.

COD Modern Warfare 3 had in de tijd van de release gemengde kritiek ontvangen, maar de populariteit en de goedkopere prijs die de Game Pass biedt, kunnen niet worden ontkend!