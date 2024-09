Call of Duty: Black Ops 6 breekt records

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 11 september 2024 ×

Call of Duty: Black Ops 6 breekt al verschillende records nog voor de officiële release. De recente bèta leverde een nieuwe mijlpaal op: de grootste in de geschiedenis van de serie. Deze records kunnen een teken zijn dat de lancering van Call of Duty: Black Ops 6 een nieuw precedent schept voor de Call of Duty-franchise.

De open bèta van Black Ops 6 liep van 6 tot 9 september en gaf spelers een maand voor de officiële release van de game op 25 oktober al een voorproefje van de multiplayerfuncties. Spelers hadden toegang tot verschillende wapens en uitrusting, acht verschillende maps en speltypen zoals Mosh Pit en Face Off. Spelers konden in level stijgen tot maximaal level 30 en daarmee exclusieve beloningen vrijspelen, zoals een nieuwe wapenblauwdruk en embleem, die worden meegenomen naar de hoofdgame. Op basis van de feedback uit de open bèta heeft Treyarch aanpassingen gedaan, waaronder het verkleinen van de krachtige Jackal PDW SMG. De open bèta trok zowel nieuwkomers als doorgewinterde fans, zoals wordt bevestigd door statistieken die op 10 september zijn vrijgegeven.

Het officiële Twitteraccount van Call of Duty onthulde dat de bèta van Black Ops 6 de grootste in de geschiedenis van de franchise was en records vestigde als het gaat om het aantal spelers, het aantal gelogde uren en het aantal gespeelde wedstrijden in een bèta. Bovendien was de gemiddelde speeltijd per speler het hoogst. Hoewel er geen specifieke cijfers bekend zijn gemaakt, zijn de ontwikkelaars enthousiast over wat hen te wachten staat als de volledige game uitkomt.

Bij de release zullen spelers kunnen genieten van 16 multiplayer-maps, een uitgebreide reeks wapens en verschillende spelmodi. De game bevat ook kenmerkende elementen zoals een diepgaande campagne en de populaire op rondes gebaseerde Zombies-modus. Lees meer over wat je kunt verwachten van Call of Duty: Black Ops 6 in onze volledige review.

