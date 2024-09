Assassin’s Creed Shadows uitgesteld tot 2025

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 26 september 2024 ×

Ubisoft heeft de release van de langverwachte game Assassin’s Creed Shadows officieel uitgesteld tot 14 februari 2025. De oorspronkelijke releasedatum van het spel was 12 november. De beslissing is genomen om de ontwikkelaars extra tijd te geven om de game te “polijsten en verfijnen”, aldus Marc-Alexis Cote, uitvoerend producent van de game. Hij gaf toe dat het nieuws weliswaar als een teleurstelling komt, maar dat het team gelooft dat het in het belang van het spel is.

Hoewel alle functies van Assassin’s Creed Shadows naar verluidt voltooid zijn, willen de ontwikkelaars voor de release voor een soepelere en meer gepolijste spelervaring zorgen.

Dit uitstel volgt op de lancering van Star Wars Outlaws in augustus, dat sterke eerste recensies ontving, maar te kampen had met kritiek vanwege bugs en glitches. De laatste trading update van Ubisoft vermeldde dat de verkoop van Star Wars Outlaws “zwakker dan verwacht” was, grotendeels door het gebrek aan afwerking, wat waarschijnlijk van invloed was op de beslissing om Assassin’s Creed Shadows uit te stellen.

Ubisoft biedt spelers die het spel vooraf hebben besteld hun geld terug. Daarnaast ontvangen degenen die de herziene release vooruitbestellen een gratis uitbreiding als compensatie.

Als Assassin’s Creed Shadows eindelijk uitkomt, is dit het eerste deel van de serie dat zich afspeelt in Japan – een locatie waar fans al sinds het begin van de franchise in 2007 reikhalzend naar uitkijken. De keuze om de game uit te stellen tot na de lucratieve feestdagen is niet zonder slag of stoot gemaakt, zeker gezien de recente financiële prestaties van Ubisoft.

De tegenvallende verkoopcijfers van Star Wars Outlaws leidden tot een scherpe daling van de aandelen van Ubisoft, die een laagste koers in tien jaar bereikten: 11,32 euro per aandeel. Dit heeft de druk op het bedrijf verhoogd, met een minderheidsinvesteerder die Ubisoft oproept om ofwel privé te gaan of een koper te zoeken. De medeoprichter en CEO van Ubisoft, Yves Guillemot, schreef het uitstel van Assassin’s Creed Shadows toe aan het feit dat de prestaties in het tweede kwartaal achterbleven ten opzichte van de verwachtingen, maar verzekerde fans dat het bedrijf zich blijft inzetten om leuke games af te leveren.

Bron: PC Gamer

Afbeelding: Met dank aan Ubisoft