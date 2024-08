Apple integreert ChatGPT in iOS 18

Tijdens de Worldwide Developers Conference, die in juni 2024 plaatsvond, konden we een glimp opvangen van de nieuwe functies van iOS 18 en andere softwarepakketten van Apple. Hoewel deze functies nog niet zijn uitgerold, weten we nu dat de integratie van ChatGPT in iOS 18 beschikbaar zal zijn voor het einde van 2024.

Tijdens een recente bijeenkomst over de financiële resultaten van het bedrijf, bevestigde de CEO van Apple, Tim Cook, dat ChatGPT “tegen het einde van het kalenderjaar” zal worden geïntegreerd in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. We verwachten dat iOS 18 ergens in september beschikbaar zal zijn voor iPhones.

Wat kunnen we verwachten?

Integratie van Siri – Met toestemming van de gebruiker kan Siri antwoorden van ChatGPT laten zien als reactie op vragen en andere instructies.

– Met toestemming van de gebruiker kan Siri antwoorden van ChatGPT laten zien als reactie op vragen en andere instructies. Schrijfhulp – ChatGPT zal ook worden toegevoegd aan de systeembrede functie Writing Tools, waarmee gebruikers tekst en afbeeldingen kunnen genereren.

– ChatGPT zal ook worden toegevoegd aan de systeembrede functie Writing Tools, waarmee gebruikers tekst en afbeeldingen kunnen genereren. Afbeeldingen maken – Gebruikers zullen afbeeldingen in verschillende stijlen kunnen genereren, allemaal aangedreven door het nieuwste GPT-4o-model.

– Gebruikers zullen afbeeldingen in verschillende stijlen kunnen genereren, allemaal aangedreven door het nieuwste GPT-4o-model. Toegang tot ChatGPT – iPhone-, iPad- en Mac-gebruikers kunnen ChatGPT gratis gebruiken zonder een account aan te maken. ChatGPT Plus-abonnees kunnen hun account koppelen om toegang te krijgen tot betaalde functies op deze toestellen.

Voor de Apple Intelligence-functies is een iPhone 15 Pro, een iPhone 15 Pro Max of een Mac of iPad met een M1-chip of nieuwer vereist. De taal van het apparaat moet zijn ingesteld op Amerikaans-Engels. Het komende jaar zullen ook andere talen worden ondersteund.

De toekomst van Apple Intelligence

Apple lijkt te overwegen om in de toekomst ook andere AI-bots toe te voegen aan Siri, zoals Google Gemini. Het is ook duidelijk dat ze bij Apple hard aan het werk zijn om Siri op hetzelfde niveau te krijgen als ChatGPT en Gemini. Een beperkt aantal AI-functies is al beschikbaar in de ontwikkelaarsbeta van iOS 18.1. We verwachten meer te horen krijgen over Apple Intelligence en de exacte releasedatum tijdens de voorstelling van de iPhone 16 (waarschijnlijk in september 2024). Apple zal tijdens het evenement vrijwel zeker ook de Apple Watch 10 en de definitieve versie van iOS 18 presenteren.

Bronnen: Yahoo TechRadar