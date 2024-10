2024: Het einde van een tijdperk voor Resident Evil

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Jolien Bijgewerkt op 24 oktober 2024 ×

Het lijkt erop dat 2024 wel eens het einde van een tijdperk voor de Resident Evil-franchise zou kunnen betekenen. Voor het eerst in vijf jaar zullen we geen nieuwe Resident Evil-game in de winkelrekken zien liggen. Sinds het eerste spel in 1996 uitkwam, heeft Capcom zo goed als elk jaar een nieuwe release uitgebracht, maar het lijkt erop dat er een einde komt aan deze reeks.

De langste periode zonder nieuwe game was van Resident Evil 2 in 1998 tot Resident Evil: The Umbrella Chronicles in 2007, en nu staat ons weer een lange pauze te wachten. Eerder dit jaar was er nog hoop dat Capcom ons zou verrassen met een release eind 2024 om de traditie in ere te houden, maar nadat tijdens het laatste PlayStation State of Play-evenement geen woord werd gerept over RE, ziet het er minder waarschijnlijk uit. Tenzij er ons tijdens The Game Awards een grote verrassing te wachten staat, kunnen we gerust zeggen dat er een einde komt aan deze vijf jaar durende reeks gamereleases.

Een kort overzicht van de afgelopen vijf jaar

Hier volgt een overzicht van de releases van Resident Evil sinds 2019:

Resident Evil 2 (2019) – Een publiekslieveling die ons allemaal heeft omvergeblazen.

Resident Evil 3 (2020) – Nog een goede remake, samen met de multiplayer spin-off, Resident Evil: Resistance.

Resident Evil Village (2021) – Een terugkeer naar vroegere tijden die de harten van horrorfans veroverde.

Resident Evil Re:Verse (2022) – Een multiplayer-ervaring die zijn ups en downs kende.

Resident Evil 4 (2023) – Een remake die de klassieker weer tot leven bracht bij een nieuwe generatie.

Tenzij Capcom met een grote verrassing op de proppen komt, lijkt het erop dat we een rustig 2024 tegemoet gaan.

Hoe ziet de toekomst van Resident Evil eruit?

Maar maak je geen zorgen, het is niet omdat er een pauze is ingelast dat de franchise dood is! Er wordt gefluisterd dat Capcom minstens drie nieuwe Resident Evil-projecten aan het voorbereiden is. Dit is wat we kunnen verwachten:

Resident Evil 9: Volgens de geruchten zal het volgende deel de first person-vibes van RE7 en Village voortzetten. Fans wachten met spanning op meer informatie.

Resident Evil Code: Veronica Remake – Deze staat al jaren op het verlanglijstje en zou een aantal losse verhaallijnen kunnen helpen vastknopen.

Resident Evil Zero Remake: Nog een klassieker die een modern tintje nodig heeft om nieuwe fans aan te trekken.

Er gaan geruchten over een remake van de originele Resident Evil, wat de tweede volledige remake zou zijn. De eerste kwam uit in 2002 voor de GameCube, maar stel je een geüpdatete versie voor met de over-the-shoulder camerastijl van de recente remakes. Dat zou een nostalgische en toch vernieuwende belevenis zijn!

Als al deze remakes er komen, blijven alleen Resident Evil 5 en Resident Evil 6 over. Hoewel RE6 een commerciële hit was, beschouwen veel fans het als een van de zwakkere delen, dus Capcom zou er wel eens een hele kluif aan kunnen hebben.

Het is vrijwel zeker dat we nog meer titels in de hoofdreeks kunnen verwachten, waarbij Resident Evil 9 waarschijnlijk de aftrap geeft voor een nieuwe reeks sequels. Zolang de franchise geld blijft verdienen, kunnen we ervan uitgaan dat Capcom nieuwe versies van Resident Evil zal blijven maken.

Afbeelding: Met dank aan Resident Evil