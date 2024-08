Steeds meer mensen willen anoniem online gokken en gaan daarom op zoek naar een online casino zonder Cruks. Sinds de markt openging in 2021 heeft 7% van de Nederlandse spelers bij een casino zonder Cruks gespeeld, zoals te lezen staat in de Online Kansspel Barometer van 2024 van Ipsos. Wil jij ook online gokken zonder Cruks? Bekijk dan zeker de 5 beste casino’s zonder Cruks:

Incognito Casino – Betalen met cryptocurrency – Bonus: 100% tot €500 Cusco Casino – VIP-programma – Bonus: Welkomstpakket tot €500 + 225 FS Manga – betalen met crypto – Bonus: 100% tot €300 + 50 FS Instant Casino – Pay’n Play casino – Bonus: 10% wekelijkse cashback Bof Casino – Elke dag een nieuwe bonus – Bonus: 100% tot €100

Hoogtepunten uit dit artikel:

Casino’s zonder Cruks hebben een internationale vergunning en stellen hulpmiddelen ter beschikking om veilig te kunnen spelen

Je kunt anoniem spelen bij een casino zonder Cruks: ze hoeven niet na te gaan of je ingeschreven staat in het register

Betaal met cryptocurrency om anoniem geld te storten en op te nemen

De beste casino’s zonder Cruks in Nederland (augustus 2024)

Gebruik van affiliate marketing

Deze tekst bevat affiliate links en we kunnen een commissie ontvangen op de verwijzingen naar derden. De partners die worden aanbevolen op deze site worden altijd getest en veilig bevonden door onze Expert Community.

De betrouwbaarheid van deze informatie

Apparata beheert een grote community van experts op het gebied van elk onderwerp dat wij belichten op onze site. Deze experts houden zich aan een strikt beleid dat zich enkel op feiten, relevantie en onpartijdigheid richt. Onze online casino zonder Cruks-pagina wordt vaak geüpdatet, om er zo zeker van te zijn dat de lezer altijd de meest accurate informatie ziet.

Tip: Ben je fan van mobiel gokken terwijl je onderweg bent? Download dan NordVPN om veilig te internetten op openbare WiFi-netwerken en je persoonlijke gegevens te beschermen.

De 3 beste casino’s zonder Cruks in Nederland beoordeeld

Wil je graag online gokken zonder Cruks maar weet je niet bij welke casino’s je terechtkunt? Maak je geen zorgen, wij zullen je daarbij helpen. We hebben namelijk alle casino’s zonder Cruks beoordeeld aan de hand van enkele strenge criteria.

Hieronder stellen we de top 3 aan je voor, geven we je een korte samenvatting van de eigenschappen van deze best beoordeelde casino’s en ontdek je de voor- en nadelen ervan.

Incognito Casino: Anoniem spelen en betalen met crypto

Internationale vergunning Curaçao Verbonden aan Cruks? Nee Welkomstbonus 100% tot €500 iDEAL? Ja, zowel stortingen als opnames Uitbetalingssnelheid Tot 24 uur



Het beste casino zonder Cruks is ongetwijfeld Incognito Casino. Zoals de naam van het casino al doet uitschijnen, kun je hier helemaal anoniem online gokken. Dit gebeurt mede dankzij de mogelijkheid om gebruik te maken van cryptocurrency voor transacties. Daarnaast verwerkt het casino uitbetalingen binnen 24 uur, waardoor je snel van je winsten kunt genieten.

Incognito Casino werd opgericht in 2024 en beschikt over een ruim spelaanbod, bestaande uit meer dan 3000 slotmachines, tafelspellen en live games. Bovendien biedt dit casino een heleboel spellen met een RTP van meer dan 98% aan, waardoor het interessant is voor spelers die op zoek zijn naar goede uitbetalingen. Ontdek meer online casino’s die goed uitbetalen op onze pagina over de best uitbetalende online casino’s.



Voordelen:

Betalen met cryptocurrency voor anonieme transacties

Royale welkomstbonus tot €500

iDEAL beschikbaar

Nadelen:

Weinig bonusaanbiedingen

Cusco Casino: Royale bonus en loyaliteitsprogramma

Internationale vergunning Costa Rica Verbonden aan Cruks? Nee Welkomstbonus Welkomstpakket oplopend tot €2500 en 225 gratis spins iDEAL? Ja Uitbetalingssnelheid Tot 72 uur

Op de tweede plek van de beste casino’s zonder Cruks staat Cusco Casino. Dit casino verwelkomt nieuwe spelers met een welkomstpakket tot maar liefst €2500 en 225 gratis spins. Naast deze indrukwekkende welkomstbonus worden er ook regelmatig toernooien georganiseerd en kunnen vaste spelers genieten van een uitgebreid bonusaanbod, variërend van free spins en stortingsbonussen tot cashback en een loyaliteitsprogramma.

Ook het spelaanbod van Cusco Casino kan indrukwekkend worden genoemd. Je vindt er slots, tafelspellen, instant games, Megaways, drops & wins en veel meer. Voeg daar nog de mogelijkheid om te betalen met crypto aan toe, en je hebt een heel degelijk casino.

Voordelen:

Genereus welkomstpakket tot €2500 en 225 gratis spins

Toernooien, regelmatige promoties en loyaliteitsprogramma

Betalen met cryptocurrency

Nadelen:

Het kan tot 72 uur duren voordat je geldopname wordt verwerkt

Manga Casino: Betalen met crypto en loyaliteitsprogramma

Internationale vergunning Curaçao Verbonden aan Cruks? Nee Welkomstbonus €300 + 100 Gratis Spins iDEAL? Nee Uitbetalingssnelheid Direct (behalve bankoverschrijvingen)

Manga Casino vervolledigt onze top 3 casino’s zonder Cruks. Nieuwe spelers worden bij Manga in de watten gelegd met een welkomstbonus tot €300 en 100 gratis spins. Daarnaast kunnen vaste spelers genieten van regelmatige promoties als cashback, drops & wins en meer.

Ook biedt Manga Casino een loyaliteitsprogramma aan waarmee spelers kunnen genieten van snellere opnames, exclusieve beloningen en hoge limieten voor uitbetalingen. Daarnaast kunnen spelers bij dit casino geld storten en opnemen met cryptocurrency, waardoor ze anoniem betalingen kunnen doen. Bovendien worden opnames onmiddellijk verwerkt, behalve als je kiest voor een bankoverschrijving.

Voordelen:

Mooie welkomstbonus

Regelmatige promoties en genereus loyaliteitsprogramma

Geldopnames onmiddellijk verwerkt

Nadelen:

Geen iDEAL

Wat is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks)?

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) is een register dat in het leven werd geroepen en beheerd wordt door de Kansspelautoriteit (KSA) met als doel spelers te beschermen en gokverslavingen te voorkomen en bestrijden.

Als je wilt stoppen met gokken of wilt vermijden dat je nog meer casinospellen speelt, kun je ervoor kiezen jezelf in te schrijven in dit register. Spelers kunnen als gevolg hiervan voor een periode van 6 maanden tot 99 jaar niet meer gokken. Spelers die op de lijst staan worden namelijk de toegang ontzegd bij goksites, speelhallen en fysieke casino’s.

Alle casino’s met een Nederlandse vergunning zijn aangesloten bij het Cruks.

Kun je anoniem gokken bij een casino zonder Cruks?

Ja, het is mogelijk om anoniem te gokken bij een online casino zonder Cruks. Deze casino’s hebben namelijk geen Nederlandse, maar een internationale vergunning, wat betekent dat ze niet aangesloten zijn bij het Cruks.

Speel je bij een buitenlands casino, dan gebeurt dit helemaal anoniem en is niemand, behalve het casino zelf, op de hoogte van jouw activiteiten en speelgedrag bij het casino. Deze casino’s zonder Cruks gaan ook niet na of jij ingeschreven staat in het register, wat voor extra anonimiteit zorgt.

Hoe werkt een online casino zonder Cruks?

Een online casino zonder Cruks is niet verbonden aan het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, omdat zij gereguleerd zijn in het buitenland, en niet in Nederland. Ze hoeven zich dus niet te houden aan de Nederlandse wetgeving. Dit betekent ook dat ze niet moeten nagaan of een speler in het Cruks is opgenomen, in tegenstelling tot online casino’s met een Nederlandse vergunning.

Casino’s met een Nederlandse vergunning moeten zich namelijk wel aan de Nederlandse wetgeving houden en zijn verplicht aangesloten bij het Cruks. De KSA geeft de Nederlandse vergunning pas weg als aan deze voorwaarde werd voldaan. Telkens wanneer een nieuwe speler zich inschrijft bij een casino, moet de kansspelaanbieder verplicht nagaan of hij/zij ingeschreven staat in het Cruks.

Het feit dat casino’s zonder Nederlandse vergunning dit niet hoeven te doen, betekent niet dat ze onveilig of onbetrouwbaar zijn. De beste casino’s zonder Cruks treffen ook maatregelen om de spelers te beschermen en ervoor te zorgen dat hun speelgedrag binnen de perken blijft. Ze bieden hiervoor hulpmiddelen zoals speellimieten en zelfuitsluiting (hierover vertellen we je later meer).

Als je je zorgen maakt over je speelgedrag, raden we je aan om een registratie bij het Cruks te overwegen. Zij kunnen je verder helpen om een gokverslaving te voorkomen. Hieronder vind je alle benodigde informatie:

Regelgevende autoriteit Kansspelautoriteit Website https://kansspelautoriteit.nl/ E-mail info@kansspelautoriteit.nl Telefoonnummer 070 302 13 00 Stichting Centraal Register Uitsluiting Kansspelen Gelijkaardige instanties Loket Kansspel, Agog, GGZ Interventie Top online casino zonder Cruks Incognito Casino

Voor- en nadelen van online gokken zonder Cruks

Nu je alles weet over online casino’s zonder Cruks, willen we graag even de voor- en nadelen ervan uitdiepen.

Voordelen Nadelen Meer privacy en anonimiteit Geen bescherming van de KSA Minder beperkingen en meer vrijheid Beperkte opties voor zelfuitsluiting Groter spelaanbod en meer bonussen (bv. cashback) Je kunt onbetrouwbare aanbieders tegenkomen als je zelf op zoek gaat Internationale spelers welkom iDEAL niet altijd aanwezig Toegang voor spelers die in het Cruks staan ingeschreven Snelle registratie Functies als bonus buy en autoplay aanwezig Meer betaalmethoden aanwezig

Verschillen tussen casino’s zonder Cruks en casino’s met Cruks

Je zult ongetwijfeld al hebben gemerkt dat er een aantal verschillen zijn tussen casino’s zonder Cruks en aanbieders die wel aangesloten zijn bij het Cruks.

Hieronder vind je een uitgebreid overzicht van alle verschillen:

Categorie Casino’s zonder Cruks Casino’s met Cruks Anonieme stortingen Ja Nee Spelaanbod Uitgebreid Beperkter Bonus Buy Ja Nee Autoplay Ja Nee Bonussen Hoge bonussen Vrij lage bonussen Cashback Ja Nee Bonus voor spelers <24 Ja Nee Loyaliteitsprogramma Ja Nee Belasting op gokken Ja Nee Cruks-bescherming Nee Ja Klantenservice Niet altijd in het Nederlands Altijd in het Nederlands Betaalmethoden Crypto, e-wallets, creditcards, bankoverschrijving, iDEAL iDEAL, creditcards, bankoverschrijving

Hoe hebben we de beste casino’s zonder Cruks geselecteerd?

Om onze lijst van de beste online casino’s zonder Cruks samen te stellen, hebben we verschillende criteria onder de loep genomen. Hieronder lees je er alles over.

Niet verbonden aan het Cruks

Alle casino’s in onze toplijst hebben een internationale vergunning, wat betekent dat ze niet gelinkt zijn aan het Cruks. Dit is het eerste en belangrijkste criterium waar we naar kijken.

Internationale vergunning en veiligheid

De casino’s zonder Cruks beschikken over een buitenlandse vergunning. Deze worden uitgegeven door gerenommeerde autoriteiten zoals de Malta Gaming Authority of de Curaçao Gaming Control Board. Dankzij deze vergunning zijn de online casino’s helemaal veilig en betrouwbaar.

Ze moeten namelijk aan heel wat strenge eisen voldoen. Zo maken ze gebruik van SSL-encryptie, beschikken ze over een duidelijk privacybeleid en is tweefactorauthenticatie aanwezig. Ook je persoonlijke en financiële gegevens worden vertrouwelijk en op een veilige manier behandeld. Daarnaast werken ze samen met onafhankelijke organisaties zoals eCogra om te garanderen dat de spellen eerlijk en willekeurig verlopen.

Houden ze zich niet aan de regels, dan ontvangen ze mogelijk een boete van de regelgevende autoriteit of kan de vergunning worden ingetrokken. Lees meer over een casino zonder vergunning op onze pagina over dit onderwerp.

Bonussen en beloningen

De beste casino’s zonder Cruks beschikken over een uitgebreid bonusaanbod. Denk aan aanbiedingen als stortingsbonussen, cashback, free bets, loyaliteitsprogramma’s en meer. Bovendien verwachten wij dat deze bonussen gekoppeld zijn aan redelijke doorspeelvereisten (30x tot 50x).

Uitgebreid aanbod betaalmethoden

Je kunt bij een casino zonder Cruks kiezen uit een ruim aanbod betaalmiddelen. Denk aan iDEAL, e-wallets als Skrill of Neteller, Volt, creditcards en meer. Het exacte aanbod verschilt per casino, maar wij verwachten dat alle casino’s in onze toplijst iDEAL aanbieden.

Verwerkingstijd en uitbetalingslimieten

Elk casino in onze lijst biedt e-wallets of cryptocurrency aan voor snelle en naadloze uitbetalingen. De geselecteerde kansspelaanbieders hanteren geen onredelijk hoge minimale opnames en beschikken over een kort en beknopt KYC-proces voor het uitbetalen van hoge winsten.

Uitgebreid spelaanbod

De casino’s in onze toplijst beschikken over een ruime spelselectie. Wij verwachten dat ze meer dan 2000 gokkasten aanbieden, samen met uitzonderlijke live games zoals Crazy Time of Dream Catcher en klassieke tafelspellen en unieke varianten hierop (zoals Infinite Blackjack of Cabaret Roulette).

Reputatie en gebruikerservaring

De reputatie van het casino is erg belangrijk. Zo hebben de beste casino’s zonder Cruks geen recente klachten ontvangen over uitbetalingen, beschikken ze over een professionele klantenservice die je problemen snel oplost (bij voorkeur via 24/7 live chat) en bieden ze zowel via desktop als mobiel een geweldige speelervaring.

Aanpassingen aan het Nederlandse publiek

Tot slot kijken we ook of de Nederlandse taal aanwezig is op de website, of de klantendienst ons in het Nederlands te woord kan staan en of lokale betaalmiddelen als iDEAL worden aangeboden.

Hoe speel je op een veilige manier bij een casino zonder Cruks?

Wil je je speelgedrag binnen de perken houden bij een online casino zonder Cruks, dan kun je gebruikmaken van volgende hulpmiddelen:

Zelfuitsluiting: Dit houdt in dat spelers ervoor kunnen kiezen om een gokpauze te nemen waarbij hen tijdelijk (vaak een aantal maanden) de toegang tot het casino wordt ontzegd. Toch is het van groot belang dat je op een verantwoorde manier speelt en ervoor zorgt dat je gokgedrag niet uit de hand loopt.

Dit houdt in dat spelers ervoor kunnen kiezen om een gokpauze te nemen waarbij hen tijdelijk (vaak een aantal maanden) de toegang tot het casino wordt ontzegd. Toch is het van groot belang dat je op een verantwoorde manier speelt en ervoor zorgt dat je gokgedrag niet uit de hand loopt. Stortingslimieten : Casino’s geven spelers de mogelijkheid om een maximaal bedrag in te stellen dat ze binnen een bepaalde tijdsperiode kunnen storten. Dit voorkomt overmatig storten en spelen.

: Casino’s geven spelers de mogelijkheid om een maximaal bedrag in te stellen dat ze binnen een bepaalde tijdsperiode kunnen storten. Dit voorkomt overmatig storten en spelen. Inzetlimieten : Spelers kunnen ook inzetlimieten instellen op individuele spellen of weddenschappen. Indien zij dan een hogere inzet willen plaatsen, dan wordt deze geblokkeerd door het casino. Dit gaat impulsief en overmatig inzetten en spelen tegen.

: Spelers kunnen ook inzetlimieten instellen op individuele spellen of weddenschappen. Indien zij dan een hogere inzet willen plaatsen, dan wordt deze geblokkeerd door het casino. Dit gaat impulsief en overmatig inzetten en spelen tegen. Verlieslimieten : Met de verlieslimiet kunnen spelers een maximumbedrag bepalen dat ze bereid zijn te verliezen binnen een bepaalde tijdsperiode. Hebben ze de limiet bereikt, dan kunnen ze niet meer inzetten. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat de spelers niet meer geld kwijtraken dan ze bereid zijn te verliezen.

: Met de verlieslimiet kunnen spelers een maximumbedrag bepalen dat ze bereid zijn te verliezen binnen een bepaalde tijdsperiode. Hebben ze de limiet bereikt, dan kunnen ze niet meer inzetten. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat de spelers niet meer geld kwijtraken dan ze bereid zijn te verliezen. Sessielimieten : De sessielimiet stelt spelers in staat om de duur van hun speelsessies in te stellen. Heb je de limiet bereikt, dan word je uitgelogd of kun je geen verdere inzetten meer plaatsen.

: De sessielimiet stelt spelers in staat om de duur van hun speelsessies in te stellen. Heb je de limiet bereikt, dan word je uitgelogd of kun je geen verdere inzetten meer plaatsen. Uitbetalingslimieten: Tot slot is er de uitbetalingslimiet, waarmee spelers een maximaal bedrag kunnen instellen dat ze binnen een bepaalde periode kunnen opnemen. Hiermee worden spelers beschermd tegen impulsieve geldopnames. Dit kan wel vervelend zijn voor spelers die grote bedragen willen laten uitbetalen.

Hoe maak je een storting bij een online casino zonder Cruks?

Een account aanmaken bij een casino zonder Cruks verloopt erg eenvoudig en snel. Hieronder vertellen we je stap voor stap hoe je een account aanmaakt bij Incognito Casino, het beste online casino zonder Cruks.

Stap 1: Bezoek Incognito Casino

Stap 2: Klik op de knop “Sign up” in de rechterbovenhoek

Stap 3: Vul je telefoonnummer in en klik op “Next”

Stap 4: Vul de verificatiecode in die je via sms hebt ontvangen

Stap 5: Je account is aangemaakt

Na het invullen van je telefoonnummer en de verificatiecode heb je een account aangemaakt bij Incognito Casino. Je merkt het, dit is een erg simpel registratieproces. Dit is vrij gewoon voor een casino zonder Cruks. Dit soort casino’s bieden spelers namelijk de optie om heel snel en eenvoudig een account te registreren.



Stap 6: Maak een storting Klik op de knop “wallet” en daarna op “deposit” om een storting te maken. Je kunt kiezen uit verschillende betaalmethoden, waaronder iDEAL, credit- en debitcard en crypto. Neem zeker eerst een kijkje op de promotiepagina om na te gaan hoeveel je moet storten en met welke betaalmethode om in aanmerking te komen voor de welkomstbonus.

Stap 7: Begin met spelen – Zodra het geld wordt bijgeschreven op je saldo, kun je beginnen met spelen.

Conclusie

In dit artikel hebben we je alles verteld over casino’s zonder Cruks. Zo hebben we uitgelegd wat Cruks precies betekent en inhoudt, hebben we Incognito Casino aan je voorgesteld als het beste casino zonder Cruks en de voor- en nadelen van online gokken zonder Cruks voor je opgesomd.

Spelers die op zoek zijn naar anonimiteit en privacy willen mogelijk spelen bij een online casino zonder Cruks. Ook spelers die ingeschreven staan in het register kunnen bij deze casino’s terecht. Ze beschikken namelijk over een internationale vergunning, wat betekent dat ze zich niet aan de Nederlandse wet moeten houden.

Je kunt bij deze casino’s helemaal veilig spelen. Ze stellen namelijk verschillende hulpmiddelen ter beschikking waarmee je je speelgedrag binnen de perken kunt houden. Maak hiervan gebruik om op een veilige en verantwoorde manier online casino te spelen. Zo blijft online gokken een leuk tijdverdrijf.

Veelgestelde vragen over online casino’s zonder Cruks (FAQ’s)