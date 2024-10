Geschreven door Geoff Gecontroleerd door Sue Bijgewerkt op 22 oktober 2024 ×

Een online casino zonder Cruks is een casino dat niet verbonden is aan het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Wil je graag weten welke casino’s niet aangesloten zijn bij het Cruks? Wij stellen ze op deze pagina aan je voor. Casino’s zonder Cruks winnen alsmaar meer aan populariteit. Spelers gaan op zoek naar dergelijke casino’s omdat ze niet alleen over een groter bonus- en spelaanbod beschikken, maar ook meer privacy en anonimiteit bieden. Lees Meer Ook kunnen spelers er genieten van bonussen die niet aanwezig zijn bij casino’s met een vergunning van de KSA, zoals cashback of reload bonussen. Bovendien kunnen spelers jonger dan 24 bij een casino zonder Cruks wel profiteren van de vele bonussen die worden weggegeven. Lees Minder

De beste casino’s zonder Cruks in Nederland (October 2024)

Wat is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks)?

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) is een register dat in het leven werd geroepen en beheerd wordt door de Kansspelautoriteit (KSA) met als doel spelers te beschermen en gokverslavingen te voorkomen en bestrijden. Het aantal personen dat ingeschreven staat op deze lijst groeide in 2023 naar 60.902 mensen, zoals staat te lezen op de website van de Kansspelautoriteit.

Als je wilt stoppen met gokken of wilt vermijden dat je nog meer casinospellen speelt, kun je ervoor kiezen jezelf in te schrijven in dit register. Spelers kunnen als gevolg hiervan voor een periode van 6 maanden tot 99 jaar niet meer gokken. Spelers met een CRUKS-registratie wordt namelijk de toegang ontzegd bij goksites, speelhallen en fysieke casino’s.

Alle casino’s met een Nederlandse vergunning zijn aangesloten bij het Cruks.

In het staafdiagram hieronder zie je hoeveel personen zich de voorbije jaren hebben ingeschreven in het Cruks-register:

Is de CRUKS database veilig?

Cruks voldoet aan de strenge Nederlandse wetgeving omtrent persoonsgegevens. Je kunt er dus absoluut zeker van zijn dat er vertrouwelijk met je persoonsgegevens wordt omgegaan. De gegevens worden ook uitsluitend gebruikt om gokverslavingen tegen te gaan. Zelfs casino’s hebben geen toegang tot de database. In plaats daarvan wordt jouw identiteitsbewijs gebruikt om een unieke code te genereren. Op die manier kan men zien of je een CRUKS-registratie hebt. Maar het is voor casinomedewerkers dus nooit mogelijk om bijvoorbeeld specifieke personen op te zoeken.

Kun je je uitschrijven bij CRUKS?

Is het mogelijk om je uit te schrijven bij Cruks? Ja en nee. Ben je minder dan 6 maanden geleden ingeschreven in het register, dan kun je je niet uitschrijven. Alleen als je minstens 6 maanden bent ingeschreven, is het mogelijk om je weer uit te schrijven. Maar echt eenvoudig is dit niet. Zo is er ook altijd sprake van een bezinningsperiode. Nadat je hebt aangegeven dat jij je wilt uitschrijven, is de uitschrijving dus nog niet meteen definitief.

Kun je anoniem gokken bij een no Cruks casino?

Ja, het is mogelijk om anoniem te gokken bij een online casino zonder Cruks. Deze casino’s hebben namelijk geen Nederlandse, maar een internationale vergunning, wat betekent dat ze niet aangesloten zijn bij het Cruks.

Speel je bij een buitenlands casino, dan gebeurt dit helemaal anoniem en is niemand, behalve het casino zelf, op de hoogte van jouw activiteiten en speelgedrag bij het casino. Deze casino’s zonder Cruks gaan ook niet na of jij ingeschreven staat in het register, wat voor extra anonimiteit zorgt.

Is het mogelijk om CRUKS te omzeilen?

Laten we allereerst vermelden dat Cruks omzeilen niet verstandig is als je met een geldige reden bent ingeschreven. Maar in uitzonderlijke gevallen is het wel mogelijk om het systeem te omzeilen.

Dit kan namelijk als je in het bezit bent van twee paspoorten, en slechts één identiteitsbewijs hebt aangemeld bij Cruks. Is dat niet het geval? Dan kun je het systeem niet omzeilen. Ieder casino met een vergunning van de Kansspelautoriteit zal goed controleren of je hier bent ingeschreven. Een casino dat dit niet goed aanpakt, loopt namelijk het risico om zijn vergunning te verliezen; een risico dat geen enkel legaal casino wil lopen.

Indien je ingeschreven bent bij Cruks, kun je het systeem dus niet eenvoudig omzeilen. Het is vaak nog wel een optie om te gokken bij casino’s zonder Cruks. Casino’s met een buitenlandse vergunning controleren niet of je in het register voorkomt.

Hoe werkt een online casino zonder Cruks?

Een online casino zonder Cruks is niet verbonden aan het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, omdat zij gereguleerd zijn in het buitenland, en niet in Nederland. Ze hoeven zich dus niet te houden aan de Nederlandse wetgeving. Dit betekent ook dat ze niet moeten nagaan of een speler in het Cruks is opgenomen, in tegenstelling tot online casino’s met een Nederlandse vergunning.

Casino’s met een Nederlandse vergunning moeten zich aan de Nederlandse wetgeving houden en zijn verplicht aangesloten bij het Cruks. De KSA geeft de Nederlandse vergunning pas weg als aan deze voorwaarde werd voldaan. Telkens wanneer een nieuwe speler zich inschrijft bij een casino, moet de kansspelaanbieder verplicht nagaan of hij/zij ingeschreven staat in het Cruks.

Het feit dat casino’s zonder Nederlandse vergunning dit niet hoeven te doen, betekent niet dat ze onveilig of onbetrouwbaar zijn. De beste casino’s zonder Cruks treffen ook maatregelen om de spelers te beschermen en ervoor te zorgen dat hun speelgedrag binnen de perken blijft. Ze bieden hiervoor hulpmiddelen zoals speellimieten en zelfuitsluiting (hierover vertellen we je later meer). Sinds de gokmarkt openging in 2021 heeft 7% van de Nederlandse spelers bij een casino zonder Cruks gespeeld, zoals te lezen staat in de Online Kansspel Barometer van 2024 van Ipsos.

Als je je zorgen maakt over je speelgedrag, raden we je aan om een registratie bij het Cruks te overwegen. Zij kunnen je verder helpen om een gokverslaving te voorkomen. Hieronder vind je alle benodigde informatie:

Regelgevende autoriteit Kansspelautoriteit Website https://kansspelautoriteit.nl/ E-mail [email protected] Telefoonnummer 070 302 13 00 Stichting Centraal Register Uitsluiting Kansspelen Gelijkaardige instanties Loket Kansspel, Agog, GGZ Interventie

Waarom kiezen veel mensen voor een casino zonder CRUKS?

Veel spelers kiezen ervoor om specifiek in een casino zonder Cruks te gokken. Verschillende spelers hebben hier ook verschillende redenen voor, zoals bijvoorbeeld de vele extra voordelen die een no cruks casino aanbiedt. Wij noemen de belangrijkste redenen hieronder op en lichten ze voor je toe.

Hogere bonussen

Veel casino’s zonder Cruks hebben hogere bonussen. Dit komt doordat de Nederlandse Kansspelautoriteit strenge regels heeft met betrekking tot reclame en promotie. Nederlandse online casino’s mogen dus niet iedere vorm van promotie inzetten en dat is ook terug te zien aan de bonussen. Buitenlandse casino’s gebruiken vaak een aantrekkelijke welkomstbonus om nieuwe spelers te lokken. Over het algemeen kun je in een casino zonder Cruks dus een aanzienlijk hogere bonus verwachten. Natuurlijk verschilt de welkomstbonus wel per casino en veranderen de bonussen ook regelmatig.

Ook kunnen spelers die jonger zijn dan 24 aanspraak maken op de bonussen. Waar deze spelers bij casino’s met een Nederlandse vergunning zich niet kunnen aanmelden voor een bonus, gelden deze regels niet bij een online casino zonder Cruks.

Groter spelaanbod

Een andere reden dat veel spelers voor een casino zonder Cruks kiezen, is omdat ze meer spellen willen uitproberen. Gameproviders hebben een Nederlandse vergunning nodig, en lang niet alle gameproviders hebben die vergunning. En dus bieden legale casino’s vaak minder spellen aan. Daar komt bovenop dat er in Nederland minder concurrentie is. Internationale online casino’s hebben veel concurrentie, waardoor ze ook genoodzaakt zijn om het spelaanbod zo uitgebreid mogelijk te maken. En dus vind je in een casino zonder Cruks vaak veel meer spellen.

Vanwege een CRUKS-registratie

Een andere reden om voor casino’s zonder Cruks te gaan, is omdat sommige spelers zich voor het register hebben aangemeld en hier spijt van krijgen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand zich impulsief heeft aangemeld, zonder dat er daadwerkelijk sprake is van overmatig speelgedrag. Zij willen dan hun CRUKS-registratie omzeilen door bij een no CRUKS casino te gaan spelen.

Alternatieve betaalmethoden

Het uitgebreide aanbod betaalmiddelen dat een buitenlands casino aanbiedt, is ook een reden waarom spelers voor een no cruks casino kiezen. In buitenlandse casino’s is het soms mogelijk om op andere manieren te betalen. We doelen dan voornamelijk op het betalen met crypto. Casino’s in Nederland mogen dit niet toestaan. Buitenlandse casino’s moeten echter aan een andere regelgeving voldoen, en mogen soms wel betalingen met crypto accepteren. Wil je graag gokken met crypto? Dan zou je dus kunnen overwegen om voor een casino zonder Cruks te kiezen.

Bonus Buy feature

Casino’s met een Nederlandse licentie mogen geen spellen aanbieden waarbij je een bonus kunt kopen. Buitenlandse casino’s mogen dit vaak wel. De bonus buy feature maakt het mogelijk om de bonus direct vrij te spelen, zonder dat er een bepaalde combinatie moet vallen. Aangezien die bonusspellen vaak de leukste onderdelen van het spel zijn, zijn er veel mensen die dankbaar gebruikmaken van de bonus buy feature.

Wat zijn de nadelen van een no CRUKS casino?

Natuurlijk heeft een no Cruks casino ook verschillende nadelen. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je in een buitenlands casino gaat gokken. In plaats daarvan moet je de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar opwegen. Om die reden vertellen we je graag ook alles over de nadelen. Op die manier kun jij voor jezelf een weloverwogen beslissing nemen.

Betrouwbaarheid zelf beoordelen

Voor een casino met een Nederlandse vergunning hoef je niet per se tot in de puntjes na te gaan hoe betrouwbaar deze is. Je weet namelijk dat de Nederlandse Kansspelautoriteit het casino al goed controleert. Bij een buitenlands casino moet je vaak zelf even nagaan hoe betrouwbaar het casino is. Je moet er namelijk zeker van zijn dat men zorgvuldig met je gegevens omgaat en dat winsten netjes worden uitbetaald.

Gelukkig hebben wij dit harde werk voor jou al gedaan. Alle casino’s in onze toplijst zijn namelijk 100% veilig en betrouwbaar. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de veiligheid van deze kansspelaanbieders.

Winsten zelf opgeven bij de Belastingdienst

Een ander nadeel van casino’s zonder Cruks is dat je eventuele winsten zelf moet opgeven bij de Belastingdienst. Dit moet vanaf een bepaald bedrag en is verplicht. Doe je dit niet, dan riskeer je hoge boetes. Over je winsten moet je bovendien nog Kansspelbelasting afdragen. Legale casino’s houden de Kansspelbelasting al in op de bedragen die je wint, waardoor je hier geen rekening mee hoeft te houden. Maar aangezien buitenlandse casino’s niet voor de Nederlandse markt zijn ontworpen, wordt de belasting ook niet ingehouden op je winsten.

Geen Nederlandstalige klantenservice

Als je eens vragen of problemen hebt, wil je natuurlijk contact kunnen opnemen met de klantenservice. Een casino zonder Cruks zal over het algemeen ook geen Nederlandstalige klantenservice hebben. Als je alleen de Nederlandse taal goed beheerst, is dit dus wel iets om rekening mee te houden. Over het algemeen spreken de meeste Nederlandse spelers echter ook Engels, waardoor dit geen groot probleem vormt.

Je kunt geen beroep doen op de Kansspelautoriteit

Heb je klachten over een casino? Als het een casino met Nederlandse vergunning betreft, kun je in dit geval contact opnemen met de Kansspelautoriteit. Maar als je bij een casino zonder vergunning van de KSA speelt, is er eigenlijk weinig wat je kunt doen. In dit geval zul je moeten nagaan onder welke toezichthouder het casino valt. Sommige toezichthouders kunnen je in dit geval nog wel helpen en het casino op de vingers tikken.

Voor- en nadelen van online gokken zonder Cruks

We hebben hierboven al de verschillende voor- en nadelen uitgebreid besproken. Hieronder vind je een beknopt overzicht ter samenvatting:

Voordelen Meer privacy en anonimiteit Minder beperkingen en meer vrijheid Groter spelaanbod en meer bonussen (bv. cashback bonus) Internationale spelers welkom Toegang voor spelers met een CRUKS-registratie Snelle registratie Functies als bonus buy en autoplay aanwezig Meer betaalmethoden aanwezig Nadelen Geen bescherming van de KSA Beperkte opties voor zelfuitsluiting Je kunt onbetrouwbare aanbieders tegenkomen als je zelf op zoek gaat iDEAL niet altijd aanwezig De klantenservice spreekt geen Nederlands

Kan een casino zonder Cruks een vergunning hebben?

Een casino zonder Cruks zal nooit in het bezit zijn van een Nederlandse vergunning. Dat betekent niet dat ze helemaal geen vergunning hebben ontvangen. Deze casino’s zijn namelijk in het bezit van een buitenlandse vergunning.

Dit houdt in dat de casino’s nog wel aan bepaalde regels moeten voldoen, afhankelijk van de toezichthouder. Sommige toezichthouders zijn behoorlijk streng. Een vergunning van een dergelijke gokautoriteit is altijd een goed teken. Maar er zijn ook vergunningen die niet zo veelzeggend zijn, waardoor je alsnog zelf moet nagaan hoe betrouwbaar het casino is.

Buitenlandse vergunningen verkregen door casino’s zonder Cruks

De meeste casino’s zijn in het bezit van een vergunning. Heeft een casino helemaal geen vergunning, dan raden we het sterk af om hier te spelen. Maar niet iedere vergunning is even veelzeggend, zoals we hierboven hebben aangegeven. Daarom vertellen we je graag meer over een aantal van de meest voorkomende vergunningen. Zo weet je beter hoe streng een casino met een specifieke vergunning beoordeeld is.

Kahnawake Gaming Commission

De Kahnawake Gaming Commission is een gokautoriteit die zich op een inheems reservaat in Canada bevindt. De organisatie houdt zich hier al een lange tijd mee bezig en staat ook als betrouwbaar bekend. De regelgeving kan echter wel op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, waardoor deze autoriteit iets minder consistent is. Dat neemt niet weg dat deze organisatie veel moeite doet om de gokmarkt te reguleren.

UK Gambling Commission

De UK Gambling Commission is een van de bekendste gokautoriteiten en geniet een uitstekende reputatie. Heeft een casino een vergunning in het Verenigd Koninkrijk? Dan is dit over het algemeen al voldoende om het casino als betrouwbaar te zien. De UK Gambling Commission controleert de casino’s goed en besteedt ook veel aandacht aan verantwoord gokken. Deze toezichthouder heeft een systeem dat te vergelijken valt met Cruks, alleen wordt dit in het Verenigd Koninkrijk ‘self barring’ genoemd.

Malta Gaming Authority

De Malta Gaming Authority is de gokautoriteit op Malta. Dit was een van de eerste landen die begon met het reguleren van online gokspellen. De MGA is opgericht in 2001 en heeft inmiddels een geweldige reputatie. Deze toezichthouder houdt zich overigens niet alleen bezig met het reguleren van online casino’s, maar controleert ook fysieke casino’s op Malta.

De Malta Gaming Authority heeft een uitstekende reputatie. Een vergunning van deze gokautoriteit is dus al een goed teken. Niet alleen gaat de organisatie goed na of een casino in aanmerking komt voor een vergunning, maar de casino’s worden ook regelmatig gecontroleerd.

Curaçao Gaming Control Board

Curaçao Gaming Control Board is nog een van de bekende toezichthouders. Er zijn namelijk vrij veel casino’s die een vergunning op Curaçao hebben. Nu moeten we wel vermelden dat deze vergunning iets minder veelzeggend is. De eisen zijn minder streng dan bijvoorbeeld op Malta. Alhoewel de casino’s wel enigszins gecontroleerd worden, raden we je aan om ook zelf na te gaan hoe betrouwbaar een casino is.

Overige toezichthouders

Er zijn nog een aantal toezichthouders die vergunningen kunnen verstrekken. Nog twee betrouwbare voorbeelden zijn de Alderney Gambling Control Commission en de Gibraltar Gambling Commission. Dit zijn beiden gokautoriteiten die strenge regels hanteren en deze ook goed handhaven. Daardoor kun je erop vertrouwen dat een casino met een van deze vergunningen eerlijk te werk gaat.

Welke betaalmogelijkheden zijn er in een casino zonder Cruks?

Een casino zonder Cruks biedt vaak verschillende betaalmogelijkheden aan. We sommen ze hieronder op:

iDEAL: iDEAL wordt bij sommige online casino’s zonder Cruks aangeboden en werkt even goed als bij casino’s met een Nederlandse vergunning. Wil je weten wat het beste iDEAL casino is? Lees dan onze diepgaande gids over online casino’s waarbij je met dit Nederlandse betaalmiddel geld kunt storten en opnemen.

iDEAL wordt bij sommige online casino’s zonder Cruks aangeboden en werkt even goed als bij casino’s met een Nederlandse vergunning. Wil je weten wat het beste iDEAL casino is? Lees dan onze diepgaande gids over online casino’s waarbij je met dit Nederlandse betaalmiddel geld kunt storten en opnemen. E-wallets: E-wallets als Skrill, Neteller en Paypal worden ook vaak aangeboden bij online casino’s.

E-wallets als Skrill, Neteller en Paypal worden ook vaak aangeboden bij online casino’s. Prepaidkaarten: Je kunt bij bepaalde online casino’s zonder Cruks betalen met prepaidkaarten als Paysafecard.

Je kunt bij bepaalde online casino’s zonder Cruks betalen met prepaidkaarten als Paysafecard. Creditcards: VISA en Mastercard worden bij zo goed als alle online casino’s aanvaard.

VISA en Mastercard worden bij zo goed als alle online casino’s aanvaard. Cryptocurrency: Online casino’s met een vergunning van de KSA mogen geen cryptovaluta als betaalmiddel aanbieden. Casino’s zonder Cruks hoeven zich niet aan deze voorwaarde te houden en stellen daarom verschillende cryptovaluta beschikbaar om mee te betalen.

Online casino’s met een vergunning van de KSA mogen geen cryptovaluta als betaalmiddel aanbieden. Casino’s zonder Cruks hoeven zich niet aan deze voorwaarde te houden en stellen daarom verschillende cryptovaluta beschikbaar om mee te betalen. Bankoverschrijving: Deze welbekende methode wordt bij elk online casino aangeboden, maar is niet het snelste betaalmiddel.

Houd er rekening mee dat de aangeboden betaalmethodes per casino kunnen verschillen. Wij schreven een handleiding waarin we de verschillende online casino betaalmethoden uitvoerig beschrijven.

Hoe maak je een storting bij een online casino zonder Cruks? Stap 1 Bezoek het casino waarbij je wilt spelen Kies een betrouwbaar casino zonder Cruks (tip: alle casino’s in onze toplijst zijn 100% veilig) en surf naar de website. Stap 2 Maak een account aan Indien je nog niet over een account beschikt, moet je eerst het registratieproces doorlopen. Vul alle benodigde gegevens in en verifieer je e-mailadres of telefoonnummer indien nodig. Stap 3 Verifieer je account Bij sommige no Cruks casino’s moet je je account verifiëren. Hiervoor moet je verschillende documenten aanleveren, zoals een bewijs van identiteit, bewijs van adres en een bankafschrift. Stap 4 Maak een storting Ga naar de kassa-pagina van het casino (vaak aangegeven als “wallet” of “deposit”), en kies de betaalmethode waarmee je wilt storten. Vul het bedrag in dat je wilt overmaken en bevestig de transactie. Zodra deze is verwerkt verschijnt het geld op je speelrekening en kun je meteen beginnen met spelen.

Wat voor spellen heb je in een No Cruks casino?

Zoals we eerder aangaven, is het spelaanbod in een casino zonder Cruks vaak een stuk uitgebreider. Een buitenlands casino hoeft zich namelijk niet aan dezelfde strenge regelgeving te houden. Ben je benieuwd welk casino goed bij je past? Dan is het fijn als je ook weet wat de verschillende spellen inhouden. Wij vertellen je graag welke categorieën je in de meeste casino’s terug kunt vinden. Als je onze reviews leest, leggen we ook altijd uit hoe het spelaanbod eruitziet.

Hieronder vind je een kort overzicht van de spellen die je bij een casino zonder Cruks terugvindt:

Traditionele slots: Deze slots bestaan, net zoals de ouderwetse gokkasten die je in een fysiek casino tegenkomt, uit drie rollen en maken gebruik van typische symbolen als fruit of bellen. Deze gokkasten zijn erg laagdrempelig en zijn daarom nog steeds populair.

Deze slots bestaan, net zoals de ouderwetse gokkasten die je in een fysiek casino tegenkomt, uit drie rollen en maken gebruik van typische symbolen als fruit of bellen. Deze gokkasten zijn erg laagdrempelig en zijn daarom nog steeds populair. Video slots: Dit zijn modernere versies van de traditionele gokkasten die bestaan uit vijf rollen en meerdere winlijnen. Ze hebben geavanceerde graphics, geluidseffecten en thema’s en speciale functies zoals wilds, scatters en bonusrondes.

Dit zijn modernere versies van de traditionele gokkasten die bestaan uit vijf rollen en meerdere winlijnen. Ze hebben geavanceerde graphics, geluidseffecten en thema’s en speciale functies zoals wilds, scatters en bonusrondes. Jackpot slots: Deze gokkasten zijn video slots die hoge geldbedragen weggeven. Een klein gedeelte van iedere inzet wordt aan de jackpot toegevoegd. Daardoor ontstaat er uiteindelijk een gigantisch bedrag, dat zelfs tot in de miljoenen euro’s kan oplopen.

Deze gokkasten zijn video slots die hoge geldbedragen weggeven. Een klein gedeelte van iedere inzet wordt aan de jackpot toegevoegd. Daardoor ontstaat er uiteindelijk een gigantisch bedrag, dat zelfs tot in de miljoenen euro’s kan oplopen. Live games: Deze games hebben een echte dealer of croupier en worden gefilmd in professionele studio’s. Spelers volgen de spellen via livestreams. Games die je vaak terugvindt in de live casino sectie zijn onder meer poker, blackjack en roulette. Daarnaast kun je er interactieve game shows als Monopoly Live en Cazy Time spelen.

Deze games hebben een echte dealer of croupier en worden gefilmd in professionele studio’s. Spelers volgen de spellen via livestreams. Games die je vaak terugvindt in de live casino sectie zijn onder meer poker, blackjack en roulette. Daarnaast kun je er interactieve game shows als Monopoly Live en Cazy Time spelen. Sportwedden: Online casino’s zonder Cruks bieden je ook de mogelijkheid om te wedden op sport, waaronder voetbal, basketbal en tennis. Daarnaast is het tegenwoordig zelfs mogelijk om op eSports te wedden. Je kunt geld inzetten op welk team er wint, maar ook op een specifieke uitslag of zelfs bepaalde gebeurtenissen.

Wat voor bonussen zijn er in een online casino zonder Cruks?

Voor veel spelers zijn ook de bonussen een belangrijke reden om een casino zonder Cruks te bezoeken. Maar wat houden de verschillende bonussen nu precies in? Wij leggen je graag uit wat je kunt verwachten en waar je rekening mee moet houden. Zo wordt het makkelijker om casino’s te beoordelen op basis van hun bonussen. Soms lijkt een bonus op het eerste oog namelijk wel interessant, maar valt dit achteraf een beetje tegen.

Welkomstbonus

Zo goed als alle casino’s zonder cruks bieden een welkomstbonus aan nieuwe spelers. Deze bonus is voor veel casino’s het belangrijkste onderdeel van het bonussysteem. Dit is namelijk de bonus waarmee een casino nieuwe spelers lokt. Hoe aantrekkelijker de welkomstbonus, hoe interessanter het voor spelers wordt om zich te registreren. De welkomstbonus bestaat meestal uit een bonustegoed, afhankelijk van hoeveel geld je de eerste keer stort. Zo komt het bijvoorbeeld vaak voor dat je eerste storting tot een bepaald limiet verdubbeld wordt. Daarnaast krijg je vaak ook een aantal gratis spins. Houd er wel rekening mee dat er strenge bonusvoorwaarden kunnen gelden.

Loyaliteitsprogramma

Als spelers slechts één keer gebruikmaken van het casino, heeft het casino daar natuurlijk een stuk minder aan dan wanneer een speler regelmatig terugkomt. Om die reden hebben veel no Cruks casino’s ook een loyaliteitsprogramma. Deze bestaat bijvoorbeeld uit reload bonussen, waarbij je extra bonustegoed krijgt als je nog eens stort. Maar het VIP-programma biedt soms ook leuke andere extra’s, zoals cashback bonussen.

Overige bonussen

Casino’s doen er alles aan om nieuwe spelers te werven en bestaande spelers te behouden. Daarom worden er regelmatig leuke bonussen bedacht. Veel casino’s geven spelers die jarig zijn bijvoorbeeld een mooie bonus. Daarnaast zijn er vaak bonussen voor als je vrienden naar het casino verwijst. Vaak gelden hiervoor wel bepaalde voorwaarden. Zo moet een vriend soms eerst voor een bepaald bedrag storten voordat jij de Refer-a-Friend bonus ontvangt.

Bonusvoorwaarden

Het is belangrijk om rekening te houden met bonusvoorwaarden. Het is gebruikelijk dat je een bonustegoed eerst meerdere keren moet rondspelen. De rondspeelvoorwaarden zijn in sommige casino’s dusdanig hoog dat je weinig aan de bonus hebt. In andere casino’s zijn de voorwaarden vrij soepel. Houd er rekening mee dat niet alle spellen even zwaar meetellen voor de rondspeelvoorwaarden. Ook free spins kun je overigens niet altijd voor alle slots gebruiken.

Zijn no Cruks casino’s veilig?

Als je ervoor kiest om bij casino zonder Cruks te spelen, dan vraag je je misschien af hoe veilig deze partijen zijn. Deze casino’s zijn namelijk gevestigd in het buitenland en moeten zich niet aan de Nederlandse wetgeving houden. De veiligheid en bescherming van spelers is bij de Nederlandse Kansspelautoriteit topprioriteit. Is dit bij casino’s zonder Cruks ook het geval? Je leest het hieronder.

Vergunningen en regelgeving

Hoewel deze casino’s geen vergunning hebben ontvangen in Nederland, betekent dit niet automatisch dat ze onveilig zijn. Deze casino’s hebben namelijk een licentie van gerenommeerde en erkende buitenlandse toezichthouders, zoals we hierboven al hebben vermeld.

Een vergunning van een vermaarde autoriteit toont aan dat het casino voldoet aan strikte eisen op het gebied van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van eerlijke spellen, transparant communiceren over bonussen en uitbetalingen, en het beschermen van de spelers. Ook verkrijgen ze de licentie pas als ze aan een hele reeks strenge eisen hebben voldaan. De toezichthouders controleren de vergunninghouders regelmatig en zorgen ervoor dat ze alles volgens de regels doen.

Alle casino’s in onze lijst hierboven zijn niet aangesloten bij het CRUKS maar beschikken wel over een vergunning van een internationale en erkende autoriteit. Je kunt bij deze casino’s dus ook gereguleerd gokken. Houd er alleen rekening mee dat no cruks casino’s zich aan andere wetten en regels moeten houden dan casino’s met een licentie van de KSA.

Kom je op het internet een kansspelaanbieder tegen die helemaal geen licentie heeft ontvangen? Dan is er geen toezichthouder die alles in goede banen leidt en de belangen van de spelers waarborgt. Laat daarom deze casino’s zeker links liggen.

Veiligheid van gegevens en transacties

Casino’s met een erkende vergunning moeten ervoor zorgen dat alle gegevens die de spelers met hen deelt in veilige handen zijn. Daarom maken ze gebruik van moderne encryptietechnologieën, zoals SSL-versleuteling. Met behulp van deze technologie worden alle gegevens die jij deelt met het casino versleuteld verstuurd. Dit betekent dat niemand deze kan inkijken en ze geheim blijven.

Betrouwbare casino’s beschikken daarnaast over een uitgebreid aanbod bekende en vertrouwde betaalmiddelen. Denk aan namen als iDEAL, VISA, Mastercard, PayPal en nog veel meer. Deze bekende betaaldiensten gaan niet zomaar met eender wie in zee. Het feit dat een casino samenwerkt met deze vermaarde betaalmiddelen zegt ook al veel over de veiligheid van de kansspelaanbieder. Bovendien garanderen deze betaalmiddelen dat alle transacties op een veilige en betrouwbare manier verlopen.

Is spelen bij een casino zonder cruks legaal?

Wil je bij een casino zonder cruks spelen als Nederlander? Dan kan dit zonder problemen. Dankzij de internationale vergunning kunnen deze casino’s hun diensten aanbieden aan een groot, internationaal publiek en is het vaak mogelijk voor Nederlandse spelers om een account aan te maken. In principe mag een no Cruks casino zich niet richten op Nederlandse spelers en bevinden ze zich in een soort van grijs gebied. Deze casino’s lopen dan ook het risico een boete te ontvangen van de Kansspelautoriteit.

Toch is het voor jou niet strafbaar om bij een no cruks casino te spelen. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat je je niet kunt beroepen op de Nederlandse wetgeving in geval van problemen of geschillen.

Eigen hulpmiddelen om spelers te beschermen

Een no Cruks casino biedt andere hulpmiddelen om spelers te behoeden voor buitensporig gokken dan een casino met een Nederlandse licentie. Dit komt omdat ze niet verbonden zijn met het CRUKS-systeem en daarom hun eigen hulpmiddelen ter beschikking stellen om ervoor te zorgen dat het gokgedrag van de spelers niet uit de hand loopt. Zo bieden ze tools als zelftests, limieten, tips, advies en zelfuitsluiting aan. Je leest hieronder meer over deze hulpmiddelen.

Hoe kun je op een veilige manier bij een casino zonder Cruks spelen?

Wil je je speelgedrag binnen de perken houden bij een online casino zonder Cruks, dan kun je gebruikmaken van volgende hulpmiddelen:

Uitbetalingslimieten : Tot slot is er de uitbetalingslimiet, waarmee spelers een maximaal bedrag kunnen instellen dat ze binnen een bepaalde periode kunnen opnemen. Hiermee worden spelers beschermd tegen impulsieve geldopnames. Dit kan wel vervelend zijn voor spelers die grote bedragen willen laten uitbetalen.

: Tot slot is er de uitbetalingslimiet, waarmee spelers een maximaal bedrag kunnen instellen dat ze binnen een bepaalde periode kunnen opnemen. Hiermee worden spelers beschermd tegen impulsieve geldopnames. Dit kan wel vervelend zijn voor spelers die grote bedragen willen laten uitbetalen. Zelfuitsluiting: Dit houdt in dat spelers ervoor kunnen kiezen om een gokpauze te nemen waarbij hen tijdelijk (vaak een aantal maanden) de toegang tot het casino wordt ontzegd. Toch is het van groot belang dat je op een verantwoorde manier speelt en ervoor zorgt dat je gokgedrag niet uit de hand loopt.

Dit houdt in dat spelers ervoor kunnen kiezen om een gokpauze te nemen waarbij hen tijdelijk (vaak een aantal maanden) de toegang tot het casino wordt ontzegd. Toch is het van groot belang dat je op een verantwoorde manier speelt en ervoor zorgt dat je gokgedrag niet uit de hand loopt. Stortingslimieten : Casino’s geven spelers de mogelijkheid om een maximaal bedrag in te stellen dat ze binnen een bepaalde tijdsperiode kunnen storten. Dit voorkomt overmatig storten en spelen.

: Casino’s geven spelers de mogelijkheid om een maximaal bedrag in te stellen dat ze binnen een bepaalde tijdsperiode kunnen storten. Dit voorkomt overmatig storten en spelen. Inzetlimieten : Spelers kunnen ook inzetlimieten instellen op individuele spellen of weddenschappen. Indien zij dan een hogere inzet willen plaatsen, dan wordt deze geblokkeerd door het casino. Dit gaat impulsief en overmatig inzetten en spelen tegen.

: Spelers kunnen ook inzetlimieten instellen op individuele spellen of weddenschappen. Indien zij dan een hogere inzet willen plaatsen, dan wordt deze geblokkeerd door het casino. Dit gaat impulsief en overmatig inzetten en spelen tegen. Verlieslimieten : Met de verlieslimiet kunnen spelers een maximumbedrag bepalen dat ze bereid zijn te verliezen binnen een bepaalde tijdsperiode. Hebben ze de limiet bereikt, dan kunnen ze niet meer inzetten. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat de spelers niet meer geld kwijtraken dan ze bereid zijn te verliezen.

: Met de verlieslimiet kunnen spelers een maximumbedrag bepalen dat ze bereid zijn te verliezen binnen een bepaalde tijdsperiode. Hebben ze de limiet bereikt, dan kunnen ze niet meer inzetten. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat de spelers niet meer geld kwijtraken dan ze bereid zijn te verliezen. Sessielimieten: De sessielimiet stelt spelers in staat om de duur van hun speelsessies in te stellen. Heb je de limiet bereikt, dan word je uitgelogd of kun je geen verdere inzetten meer plaatsen.

Hoe hebben we de beste no Cruks casino’s geselecteerd?

Om onze lijst van de beste online casino’s zonder Cruks samen te stellen, hebben we verschillende criteria onder de loep genomen. We sommen ze hieronder voor je op:

Niet verbonden aan het Cruks: De casino’s uit onze toplijst zijn niet gelinkt aan het Cruks.

De casino’s uit onze toplijst zijn niet gelinkt aan het Cruks. Internationale vergunning: De casino’s hebben allemaal een vergunning ontvangen van een vermaarde buitenlandse autoriteit, zoals de Malta Gaming Authority of de Curaçao Gaming Control Board.

De casino’s hebben allemaal een vergunning ontvangen van een vermaarde buitenlandse autoriteit, zoals de Malta Gaming Authority of de Curaçao Gaming Control Board. Veiligheid: De casino’s treffen verschillende maatregelen om een veilig platform te kunnen aanbieden aan hun spelers, waaronder het gebruik van SSL-encryptie en tweefactorauthenticatie.

De casino’s treffen verschillende maatregelen om een veilig platform te kunnen aanbieden aan hun spelers, waaronder het gebruik van SSL-encryptie en tweefactorauthenticatie. Uitgebreid spelaanbod: Bovenstaande online casino’s zonder Cruks bieden meer dan 2000 gokkasten, tafelspellen, unieke games en uitzonderlijke live games.

Bovenstaande online casino’s zonder Cruks bieden meer dan 2000 gokkasten, tafelspellen, unieke games en uitzonderlijke live games. Eerlijke spellen: De spellen aangeboden door de kansspelaanbieders in onze lijst worden gecontroleerd door onafhankelijke organisaties zoals eCogra om te garanderen dat ze eerlijk en willekeurig verlopen.

De spellen aangeboden door de kansspelaanbieders in onze lijst worden gecontroleerd door onafhankelijke organisaties zoals eCogra om te garanderen dat ze eerlijk en willekeurig verlopen. Bonussen en beloningen: De beste casino’s zonder Cruks beschikken over een uitgebreid en gevarieerd bonusaanbod. We verwachten dat deze bonussen gekoppeld zijn aan redelijke doorspeelvereisten (30x tot 50x).

De beste casino’s zonder Cruks beschikken over een uitgebreid en gevarieerd bonusaanbod. We verwachten dat deze bonussen gekoppeld zijn aan redelijke doorspeelvereisten (30x tot 50x). Betaalmethoden: Online casino’s zonder Cruks bieden een uitgebreide selectie betaalmethoden aan, waaronder in sommige gevallen ook iDEAL.

Online casino’s zonder Cruks bieden een uitgebreide selectie betaalmethoden aan, waaronder in sommige gevallen ook iDEAL. Verwerkingstijd en uitbetalingslimieten: De casino’s in onze lijst zorgen ervoor dat je snel en naadloos geld kunt laten uitbetalen. Ook hanteren ze geen onredelijk hoge minimale opnames en beschikken over een kort en beknopt KYC-proces.

De casino’s in onze lijst zorgen ervoor dat je snel en naadloos geld kunt laten uitbetalen. Ook hanteren ze geen onredelijk hoge minimale opnames en beschikken over een kort en beknopt KYC-proces. Reputatie en gebruikerservaring: De beste casino’s zonder Cruks hebben geen recente klachten ontvangen over uitbetalingen en beschikken over een professionele klantenservice. Ook bieden ze een geweldige speelervaring zowel via desktop als mobiel toestel.

De beste casino’s zonder Cruks hebben geen recente klachten ontvangen over uitbetalingen en beschikken over een professionele klantenservice. Ook bieden ze een geweldige speelervaring zowel via desktop als mobiel toestel. Aanpassingen aan het Nederlandse publiek: Tot slot gaan we na of de site in het Nederlands wordt aangeboden en of de klantendienst ons in het Nederlands te woord kan staan.

Wil je meer weten over hoe onze casino reviews tot stand komen en de criteria die we gebruiken? Lees dan zeker onze diepgaande handleiding over dit onderwerp.

De 3 beste casino’s zonder Cruks in Nederland beoordeeld

Wil je graag online gokken zonder Cruks maar weet je niet bij welke casino’s je terechtkunt? Maak je geen zorgen, wij zullen je daarbij helpen. We hebben namelijk alle casino’s zonder Cruks beoordeeld aan de hand van enkele strenge criteria.

Hieronder stellen we de top 3 no cruks casino’s aan je voor, geven we je een korte samenvatting van de eigenschappen van deze best beoordeelde casino’s en ontdek je de voor- en nadelen ervan.

Incognito Casino: Anoniem spelen en betalen met crypto

Internationale vergunning Curaçao Verbonden aan Cruks? Nee Welkomstbonus 100% tot €500 iDEAL? Ja, zowel stortingen als opnames Uitbetalingssnelheid Tot 24 uur

Het beste casino zonder Cruks is ongetwijfeld Incognito Casino. Zoals de naam van het casino al doet uitschijnen, kun je hier helemaal anoniem online gokken. Dit gebeurt mede dankzij de mogelijkheid om gebruik te maken van cryptocurrency voor transacties. Daarnaast verwerkt het casino uitbetalingen binnen 24 uur, waardoor je snel van je winsten kunt genieten.

Incognito Casino werd opgericht in 2024 en beschikt over een ruim spelaanbod, bestaande uit meer dan 3000 slotmachines, tafelspellen en live games. Bovendien biedt dit casino een heleboel spellen met een RTP van meer dan 98% aan, waardoor het interessant is voor spelers die op zoek zijn naar goede uitbetalingen. Ontdek meer online casino’s die goed uitbetalen op onze pagina over de best uitbetalende online casino’s.

Voordelen Betalen met cryptocurrency voor anonieme transacties Royale welkomstbonus tot €500 iDEAL beschikbaar Nadelen Weinig bonusaanbiedingen

Cusco Casino: Royale bonus en loyaliteitsprogramma

Internationale vergunning Costa Rica Verbonden aan Cruks? Nee Welkomstbonus Welkomstpakket oplopend tot €2500 en 225 gratis spins iDEAL? Ja Uitbetalingssnelheid Tot 72 uur

Op de tweede plek van de beste casino’s zonder Cruks staat Cusco Casino. Dit casino verwelkomt nieuwe spelers met een welkomstpakket tot maar liefst €2500 en 225 gratis spins. Naast deze indrukwekkende welkomstbonus worden er ook regelmatig toernooien georganiseerd en kunnen vaste spelers genieten van een uitgebreid bonusaanbod, variërend van free spins en stortingsbonussen tot cashback en een loyaliteitsprogramma.

Ook het spelaanbod van Cusco Casino kan indrukwekkend worden genoemd. Je vindt er slots, tafelspellen, instant games, Megaways, drops & wins en veel meer. Voeg daar nog de mogelijkheid om te betalen met crypto aan toe, en je hebt een heel degelijk casino.

Voordelen Genereus welkomstpakket tot €2500 en 225 gratis spins Toernooien, regelmatige promoties en loyaliteitsprogramma Betalen met cryptocurrency Nadelen Het kan tot 72 uur duren voordat je geldopname wordt verwerkt

Manga Casino: Betalen met crypto en loyaliteitsprogramma

Internationale vergunning Curaçao Verbonden aan Cruks? Nee Welkomstbonus €300 + 100 Gratis Spins iDEAL? Nee Uitbetalingssnelheid Direct (behalve bankoverschrijvingen)

Manga Casino vervolledigt onze top 3 casino’s zonder Cruks. Nieuwe spelers worden bij Manga in de watten gelegd met een welkomstbonus tot €300 en 100 gratis spins. Daarnaast kunnen vaste spelers genieten van regelmatige promoties als cashback, drops & wins en meer.

Ook biedt Manga Casino een loyaliteitsprogramma aan waarmee spelers kunnen genieten van snellere opnames, exclusieve beloningen en hoge limieten voor uitbetalingen. Daarnaast kunnen spelers bij dit casino geld storten en opnemen met cryptocurrency, waardoor ze anoniem betalingen kunnen doen. Bovendien worden opnames onmiddellijk verwerkt, behalve als je kiest voor een bankoverschrijving.

Voordelen Mooie welkomstbonus Regelmatige promoties en genereus loyaliteitsprogramma Geldopnames onmiddellijk verwerkt Nadelen Geen iDEAL

Casino zonder Cruks – Conclusie

In dit artikel hebben we je alles verteld over casino’s zonder Cruks. Zo hebben we uitgelegd wat Cruks precies betekent en inhoudt, hebben we Incognito Casino aan je voorgesteld als het beste casino zonder Cruks en de voor- en nadelen van online gokken zonder Cruks voor je opgesomd.

Spelers die op zoek zijn naar anonimiteit en privacy willen mogelijk spelen bij een online casino zonder Cruks. Ook spelers die ingeschreven staan in het register kunnen bij deze casino’s terecht. Ze beschikken namelijk over een internationale vergunning, wat betekent dat ze zich niet aan de Nederlandse wet moeten houden.

Je kunt bij deze casino’s helemaal veilig spelen. Ze stellen namelijk verschillende hulpmiddelen ter beschikking waarmee je je speelgedrag binnen de perken kunt houden. Maak hiervan gebruik om op een veilige en verantwoorde manier online casino te spelen. Zo blijft online gokken een leuk tijdverdrijf.