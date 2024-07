PS5’s Spelveranderende Firmware-Update 24.05-09.60.00 Uitgebracht in Juli 2024

Sony heeft zojuist de nieuwste PS5-systeemsoftware versie 24.05-09.60.00 uitgebracht. Wat kunnen we verwachten van deze nieuwste firmware-update, van ongeveer 1,2 GB?



Deze bevat meer dan alleen verbeteringen op het gebied van stabiliteit en prestaties. De belangrijkste nieuwe functie is de mogelijkheid om spelers uit te nodigen voor spelsessies door een URL te delen. Door de actiekaart van de sessie te openen, kun je ‘Koppeling delen’ selecteren en vervolgens de QR-code scannen met je mobiele apparaat. Vervolgens krijg je een link naar de sessie die je met anderen kunt delen. Het werkt alleen met sessies die voor iedereen toegankelijk zijn, maar het is nog een makkelijke manier om je vrienden uit te nodigen voor feestjes op de console. Volgens de patch notes wordt deze functie op 24 juli uitgerold naar alle spelers.



Er is nog een nieuwe functie toegevoegd aan de spraakbesturing, waarmee je Game Help-actiekaarten kunt openen met je stem. Daarnaast is de software voor “sommige” DualSense-controllers bijgewerkt, dus controleer je controllers, want misschien moeten ze ook worden bijgewerkt.



Sony’s Patch Notities Voor de PS5-firmware-Update

Je kunt andere spelers uitnodigen voor spelsessies door een URL naar de sessie te delen.

Om andere spelers uit te nodigen, open je de actiekaart van de gamesessie en selecteer je Share Link (Koppeling delen).

Scan vervolgens de QR-code met je mobiele apparaat om de link te delen.

Deze functie is alleen beschikbaar voor open sessies waar iedereen aan mee kan doen.

Deze functie is vanaf 24 juli beschikbaar voor alle spelers.

Spraakbesturing

Ondersteunt nu de mogelijkheid om Game Help actiekaarten te openen door “Show Game Help” te zeggen.

Voice Command (Preview) is momenteel alleen beschikbaar in het Engels voor spelers met een account op PlayStation Network in de VS en het VK.

Ze hebben de prestaties en stabiliteit van de systeemsoftware verbeterd.

Sony heeft ook de apparaatsoftware van sommige draadloze DualSense-controllers bijgewerkt om de stabiliteit te verbeteren.

En ze hebben de berichten en bruikbaarheid op sommige schermen verbeterd.

Deze nieuwe functies en verbeteringen, die op 24 juli 2024 zijn uitgebracht en optimaal zijn ontworpen voor het gemak van de gebruiker, zijn bedoeld om de game-ervaring op PS5 opnieuw te definiëren. Onthoud dat de specificaties kunnen variëren op basis van factoren zoals geografische locatie, taalvoorkeuren en het model van je DualSense-controller.

Voor de beste PlayStation-ervaring moet je ervoor zorgen dat de systeemsoftware van je PlayStation®5-console altijd is bijgewerkt tot de nieuwste versie.