Langverwachte videogames die in september 2024 uitkomen

Geschreven door Sureshni Gecontroleerd door Ruben Bijgewerkt op 3 september 2024 ×

3 september 2024 Bijgewerkt op:

September 2024 wordt gegarandeerd een spannende maand voor gamers, met een reeks langverwachte titels voor PS5, Nintendo Switch, Xbox en pc. Of je nu houdt van epische avonturen, snelle actie of diepgaande RPG’s, er is voor elk wat wils bij de releases van deze maand.

Deze maand is vooral veelbelovend voor pc- en consolegebruikers. Een nieuwe sportvideogame die zich afspeelt in de wereld van Harry Potter laat spelers meedoen aan de Quidditch Cup. Er zit ook een platformegame tussen die je enkel op PS5 kunt spelen en waarmee je een kleine robot bestuurt via de DualSense-controller. Sportliefhebbers hebben iets om naar uit te kijken met de releases van NBA 2K25 en EA Sports FC 25. Als je op zoek bent naar iets nieuws om de komende weken te spelen, dan volgt hier een overzicht van de beste nieuwe games die in september worden uitgebracht.

1. Harry Potter: Quidditch Champions – 3 september

Harry Potter: Quidditch Champions is een multiplayerspel waarin de spannende magische sport Zwerkbal uit Harry Potter centraal staat. In tegenstelling tot eerdere Harry Potter-spellen richt deze titel zich volledig op de vliegende sport die op bezemstelen wordt gespeeld. Spelers nemen het solo of in teamverband tegen elkaar op in snelle Zwerkbalwedstrijden. Je kunt kiezen uit verschillende speltypen voor zowel casual als competitief spel. Deze game belooft fans van de tovenaarswereld een unieke en meeslepende ervaring. Bereid je voor op vliegen door de lucht, het scoren van doelpunten en het uitvoeren van complexe manoeuvres op je bezemsteel.

Beschikbaar voor: pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch

2. The Casting of Frank Stone – 3 september

Een van de populairste releases deze maand is The Casting of Frank Stone. Deze game speelt zich af in Cedar Hills, Oregon, in de zomer van 1980 en volgt vier jonge filmmakers die een horrorfilm willen maken in een verlaten staalfabriek. Net als andere titels van Supermassive Games bevat het spel een vertakkende verhaallijn, omgevingspuzzels en snelle tijdsgebeurtenissen (QTE’s). Elke beslissing die spelers nemen, geeft vorm aan het verhaal en kan het lot van de groep bepalen, net als Until Dawn en The Quarry. Het duistere en meeslepende verhaal van de game zal spelers op het puntje van hun stoel houden terwijl ze door de spookachtige nalatenschap van Frank Stone navigeren.

Beschikbaar voor: pc, PS5, Xbox Series S/X

3. Astro Bot – 6 september

In Astro Bot beginnen spelers aan een spannend avontuur op meer dan 50 planeten vol plezier, gevaar en verrassingen. Met behulp van Astro’s nieuwe krachten neem je het op tegen eigenzinnige vijanden en gigantische eindbazen terwijl je weer herenigd wordt met iconische PlayStation-helden als Nathan Drake en Aloy. De game maakt gebruik van de draadloze DualSense-controller zodat elke sprong, stoot en impact ongelooflijk meeslepend aanvoelen terwijl je diverse omgevingen verkent, van zandstranden en weelderige jungles tot verschroeiende vulkanen. Deze charmante platformgame belooft een leuke en ontspannende ervaring voor PS5-bezitters.

Beschikbaar voor: PS5

4. NBA 2K25 – 6 september

In september keert ook de geliefde basketbalfranchise terug met NBA 2K25. Spelers kunnen hun stempel drukken door overwinningen te boeken en geschiedenis te schrijven. Geniet van verbeterde gameplay en mogelijkheden om vaardigheden op elk veld te laten zien. De game biedt verschillende speltypen, waaronder MyCAREER, MyTEAM, MyLEAGUE en Play Now, zodat spelers hun ervaring volledig kunnen aanpassen. Met nieuwe content die elke zes weken wordt uitgebracht, kunnen spelers het tegen elkaar opnemen in MyTEAM en MyCAREER om XP te verdienen, in level te stijgen en speciale beloningen vrij te spelen, zoals MyTEAM-kaarten en skillboosts.

Beschikbaar voor: pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch

5. EA Sports FC 25 – 20 september

EA Sports FC 25 is het volgende deel in de voetbalfranchise van EA Sports. Dit deel introduceert verschillende nieuwe gameplay-elementen die zijn ontworpen om de voetbalervaring te verbeteren. Zo is er het FC IQ-systeem, dat geavanceerde AI toevoegt aan teamtactieken en spelersbewegingen, waardoor ze authentieker worden. De game introduceert ook een gloednieuw speltype genaamd Rush, een 5 tegen 5 modus, dat nieuwe elementen toevoegt zoals blauwe kaarten en first-touch competitions. Fans van het speltype Ultimate Team zullen de introductie van Evolution-kaarten waarderen, die meer mogelijkheden bieden om kaarten aan te passen en om dubbele kaarten op te slaan. Daarnaast brengt de game het vrouwenvoetbal terug met uitgebreide integratie in alle speltypen, waaronder vijf vrouwencompetities en de mogelijkheid om zowel mannen- als vrouwenteams te managen in het speltype Career.

Beschikbaar voor: pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch

September 2024 wordt een onvergetelijke maand voor gamers, met spannende titels voor pc, PS5, XBOX en meer. Of je nu een fan bent van griezelige horroravonturen, ruimtereizen of de nieuwste sportsimulaties, er is voor elk wat wils. De releases van deze maand beloven spelers te boeien, bezig te houden en vol spanning vooruit te doen kijken naar de volgende ontwikkelingen in de gamewereld.

Bronnen: Tech Radar Games Radar